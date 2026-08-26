Carpintería: un perro antinarcóticos encontró marihuana valuada en más de $8 millones

La Policía de la Provincia de San Luis realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en Carpintería, en el marco de las acciones de la Misión Sarmiento y como continuidad de una investigación vinculada con una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la Costa de los Comechingones, el Valle del Conlara y la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), quienes lograron secuestrar marihuana valuada en aproximadamente $8.508.000.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de Tupac, un perro pastor alemán perteneciente al Departamento Canes Detectores de Estupefacientes de la DG-8. El animal participó del procedimiento junto a su guía, el agente Pablo Rosales.

Tupac detectó la droga en un terreno cubierto de vegetación

De acuerdo con lo informado por la Policía, la sustancia se encontraba escondida en un terreno aledaño a la vivienda allanada. El lugar presentaba abundante vegetación, arbustos y condiciones que dificultaban el tránsito y la inspección visual.

El jefe y subcomisario Diego Pencin explicó que, durante la búsqueda, Tupac alertó sobre una bolsa de nylon que estaba oculta con tierra y otros materiales, por lo que no podía ser detectada fácilmente a simple vista.

La intervención del can permitió orientar a los efectivos hacia el lugar exacto donde se encontraba escondida la sustancia.

Un perro entrenado específicamente para detectar estupefacientes

Tupac nació el 15 de febrero de 2021 en las instalaciones del Departamento Canes Detectores de Estupefacientes. Desde entonces fue adiestrado específicamente para la búsqueda y localización de drogas.

Es hijo de Otto y Umbral, dos pastores alemanes que también integraron la dependencia policial y que, luego de cumplir sus años de servicio, fueron retirados con honores por la institución.

Según explicó Pencin, el entrenamiento utilizado por el Departamento es de modalidad mixta, clásica-operante. El método se basa en el juego y permite que el perro asocie el olor característico de los estupefacientes con un objeto determinado, como una pelota o un mordiente.

A partir de esa asociación se realizan ejercicios de lanzamiento y recuperación mediante comandos verbales, hasta desarrollar la capacidad del animal para localizar sustancias durante los procedimientos.

El funcionario también destacó que el adiestramiento se realiza con sustancias reales provistas por el Ministerio Público Fiscal, bajo controles judiciales y reglamentarios.

Desde la Policía remarcaron que todo el proceso contempla como premisa fundamental el bienestar del animal.

El procedimiento realizado en Carpintería forma parte de la continuidad de las investigaciones desarrolladas por la Misión Sarmiento, mediante las cuales las fuerzas provinciales avanzan sobre estructuras vinculadas con la distribución y comercialización de drogas en distintos sectores de la provincia.