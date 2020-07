Carta Abierta: “No nos interesa beneficiar ni perjudicar a ningún funcionario”

Observando las publicaciones que circulan en las redes sobre nosotros, nos vemos en la obligación de aclarar ciertas cuestiones.

Estamos convencidos que nuestro reclamo es claro y justo. No nos interesa beneficiar ni perjudicar a ningún funcionario, solo queremos que cumplan la función del cargo político que ocupan y nos den una respuesta justa. Solo pedimos ser escuchados y poder dialogar para resolver el problema habitacional al que llegamos por malas decisiones del Estado Provincial y no de un gobierno en particular.

Desde el día uno, todas las acciones que llevamos a cabo fueron elegidas por todos, cada idea fue concensuada, cada gasto fue afrontado con el aporte de cada familia. Nadie nos envía a hacer nada, nadie nos paga, nadie nos dá nada.

En este tiempo de lucha por nuestras viviendas hemos aprendido y entendemos que no todo el mundo nos cree, ni coincide con nosotros o nos apoyan, es más, quizás a algunos les sea molesto, es entendible; pero somos cuidadanos comunes cansados de que nos ignoren. Por años callamos, esperamos y confiamos en que se hiciera justicia para nosotros y que alguien nos tuviera en cuenta. Lamentablemente, no sucedió, por lo que nos vimos obligados a expresarnos, hacer ruido y gritar: “¡Queremos nuestras viviendas!”… viviendas que anhela cada familia desde hace 9 años, alimentando el sueño y la esperanza mes a mes con cada cuota paga y que el Estado cobró, desilucionados una y otra vez al saber que no eramos adjudicatarios y que debíamos seguir esperando.

Creemos que ya es nuestro tiempo… ¡Merecemos la prioridad, nuetras familias y nuestros hijos la merecen!

No tenemos bandera política. La única bandera que llevamos en alto es la de cada familia del 2011 que aún hoy espera por la justicia habitacional.

QUEREMOS NUESTRAS CASAS PORFAVOR SI O SI !!! 🥺