Casi el 50% de los villamercedinos ya recibieron al menos una dosis contra el Coronavirus

El 49% de la población villamercedina ya fue inoculada con al menos una dosis entre todas las vacunas aprobadas. La campaña de protección contra la COVID-19 avanza en el centro que funciona en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) Eva Perón. El fin de semana y ayer completaron la colocación del segundo componente de la Sputnik V.

“Queremos aclarar que vamos respetando el orden. Pudimos vacunar a quienes tuvieron la cita la primera quincena de marzo”, explicó María de los Ángeles Massa Alcántara, jefa de Atención Primaria de la Salud (APS). Luego agregó: “Hacemos énfasis en esto porque recibimos muchos llamados de personas que se vacunaron en abril o los primeros días de mayo y es verdad que ya cumplieron los 21 días. Pero esta protección tiene un plazo de cobertura de más de tres meses. Por eso les pedimos a todos que tengan paciencia que a medida que vayamos recibiendo los iremos convocando”, expresó.

La profesional también detalló que el 12 de junio llamaron a 1.387 personas para completar su calendario y que ayer colocaron las últimas 154. “Siempre nos pasa que algunos no se presentan y tenemos que reprogramarlos. Los turnos siempre se hacen al número telefónico que dejaron al llenar el formulario de inscripción, pero es una notificación por mensaje de texto. Recordamos eso porque lo que más se usa es el WhatsApp, entonces a veces el ciudadano no se entera porque no entró en la aplicación adecuada”, manifestó la jefe de APS.

Además afirmó que ayer colocaron primeros componentes de la de origen ruso y que mañana vacunarán a mil mercedinos que recibirán la AstraZeneca. Los horarios de los operativos dependen de la cantidad de citas que hayan organizado y de las unidades disponibles. “Cuando son más de 2.000 sabemos estar hasta las 19, pero sin son 1.000 terminamos al mediodía o a la siesta”, sostuvo Massa Alcántara.

Hoy el salón tendrá un procedimiento distinto ya que ayer se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Sangre. “Vamos a apoyar a la campaña solidaria y recibiremos a los voluntarios para realizar la extracción. Pero en otro sector del lugar estaremos colocando la antigripal. El resto del personal recorrerá los domicilios de personas que estén imposibilitadas de movilizarse para que puedan recibirla”, dijo.

Las inscripciones para tener la protección contra el coronavirus siguen vigentes. “Solicitamos a aquellos que tienen enfermedades de base o que tienen una edad que los convierte en factores de riesgo, que por favor lo detallen en la planilla y que realicen las encuestas. Porque de eso dependerá la prioridad que tengan”, aseveró.

Pero a aquellos que en el momento de recibir el mensaje para asistir al salón de la UPrO no pudieron estar presentes por algún motivo, les recomiendan que se acerquen por el centro vacunatorio para que sean entrevistados por el personal de la Universidad de La Punta (ULP) y reprogramen el turno. “Hay teléfonos disponibles como el 911 o el de la Autopista de la Información (266-4452000), pero es más ágil dirigirse personalmente para obtener una respuesta o incluso quizá se pueda solucionar en el acto, sobre todo si tiene algún riesgo”, contó.