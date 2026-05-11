Caso Adorni: crece el pedido de interpelación en Diputados por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial vinculada al vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa avanzando en medio de un fuerte cruce político en el Congreso nacional. En las últimas horas, diputados de distintos bloques opositores solicitaron formalmente su interpelación para que brinde explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio y las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido fue presentado luego de conocerse nuevos detalles de la causa que analiza movimientos patrimoniales y declaraciones juradas del funcionario. Según trascendió, los legisladores buscan que Adorni responda públicamente sobre la evolución de sus bienes y posibles incompatibilidades vinculadas a su función dentro del Gobierno nacional.

La iniciativa parlamentaria tomó impulso tras la difusión de información judicial y administrativa que motivó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. En ese contexto, remarcaron la necesidad de “garantizar transparencia institucional” y sostuvieron que el Congreso debe ejercer mecanismos de control sobre los funcionarios públicos.

Desde el entorno de Adorni rechazaron las acusaciones y aseguraron que toda su situación patrimonial se encuentra “debidamente declarada”. Además, señalaron que el funcionario colaborará con la Justicia en caso de ser requerido formalmente.

El caso genera repercusión política debido al rol central que ocupa Adorni dentro de la comunicación oficial del Gobierno encabezado por Javier Milei. La oposición sostiene que la situación requiere aclaraciones inmediatas, mientras que desde el oficialismo denuncian una “maniobra política” destinada a desgastar la imagen del Ejecutivo.

En paralelo, la causa judicial continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis documental. Por el momento, no se informó sobre imputaciones formales ni medidas judiciales restrictivas contra el funcionario.

El debate también volvió a poner sobre la mesa las discusiones sobre transparencia, declaraciones juradas y control patrimonial de funcionarios públicos en Argentina, especialmente en un contexto de fuerte tensión política y económica a nivel nacional.