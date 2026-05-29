Caso Agostina Vega: confirman que el auto utilizado por Barrelier fue lavado y analizan un inquietante mensaje recibido por la madre

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en la provincia de Córdoba, sumó nuevos elementos que podrían resultar clave para el avance de la causa.

Fuentes vinculadas al expediente confirmaron que el vehículo presuntamente utilizado por Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento, fue lavado, una circunstancia que ahora es analizada por los investigadores en el marco de las pericias ordenadas por la fiscalía.

El dato surge mientras la Justicia intenta reconstruir los movimientos previos y posteriores a la desaparición de la menor, ocurrida el pasado 23 de mayo. Los especialistas trabajan sobre registros de cámaras de seguridad, cruces telefónicos, dispositivos electrónicos y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.

Un mensaje que abrió una nueva línea de investigación

En paralelo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón analiza un mensaje recibido por Melisa Heredia, madre de Agostina, que generó preocupación y expectativa dentro de la causa.

Según trascendió, la comunicación decía: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La mujer presentó inmediatamente la información ante las autoridades para que fuera incorporada al expediente judicial.

Los investigadores intentan determinar si se trata de una pista real, una maniobra para entorpecer la investigación o una comunicación vinculada al entorno del principal sospechoso. La madre aseguró haber reconocido voces en algunos de los llamados recibidos durante los últimos días.

Barrelier continúa detenido

Mientras avanza la búsqueda, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, permanece detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

El acusado declaró ante la Justicia y sostuvo su versión de los hechos. Según su relato, Agostina habría abordado un automóvil rojo tras encontrarse con él en barrio Cofico. Sin embargo, la fiscalía continúa contrastando esa versión con imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación.

Además, los investigadores analizan el impacto de antenas telefónicas y distintos registros tecnológicos que ubicarían el celular de la adolescente en sectores cercanos al domicilio del detenido durante las horas previas a su desaparición.

La búsqueda sigue bajo máxima tensión

La desaparición de Agostina generó una fuerte conmoción social en Córdoba y en distintas provincias del país. Organizaciones, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad continúan difundiendo la búsqueda mientras se desarrollan operativos y rastrillajes en diferentes sectores.

La fiscalía mantiene abiertas varias líneas investigativas y no descarta la posible participación de otras personas en el hecho, mientras los peritajes avanzan sobre vehículos, comunicaciones y elementos secuestrados durante los procedimientos judiciales.