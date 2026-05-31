Caso Agostina Vega: la abogada del padre relató el dramático momento en que confirmaron el hallazgo del cuerpo

La investigación por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de la provincia de Córdoba, continúa avanzando mientras la familia aguarda los resultados de la autopsia. En las últimas horas, Fernanda Alaniz, abogada del padre de la joven, brindó un conmovedor testimonio sobre el momento en que se confirmó el hallazgo.

Durante una entrevista televisiva, la letrada reconstruyó los instantes previos y posteriores a la aparición del cuerpo y describió el profundo impacto emocional que atravesaron quienes participaban de los rastrillajes.

“Nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso”, expresó Alaniz al referirse al clima que se vivió en el lugar tras la confirmación de la noticia.

El padre mantenía la esperanza de encontrarla con vida

Según relató la abogada, Gabriel Vega, padre de Agostina, aún no logra comprender lo sucedido y conservó esperanzas hasta último momento de reencontrarse con su hija.

“Está muerto en vida, no puede entender”, afirmó Alaniz, quien explicó que incluso horas antes del hallazgo mantenían conversaciones sobre cómo sería el esperado encuentro con la adolescente.

La representante legal contó que, mientras continuaban los operativos de búsqueda, el padre imaginaba el momento en que volvería a abrazar a su hija. “Estábamos haciendo planes para verla, para charlar con ella”, recordó.

Cómo se confirmó la noticia

Alaniz indicó que fue el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien le comunicó oficialmente el hallazgo del cuerpo.

La abogada sostuvo que, debido al impacto emocional del momento, no pudo ser ella quien transmitiera la noticia a Gabriel Vega y pidió que fuera el propio funcionario quien se encargara de hacerlo.

Al describir la escena, recordó que predominaban el silencio y el dolor entre familiares, investigadores y funcionarios presentes en el lugar.

La autopsia será clave para la investigación

Respecto al avance de la causa, Alaniz señaló que el próximo paso fundamental será conocer los resultados de la autopsia, pericia que permitirá establecer aspectos centrales para la investigación.

Según explicó, los estudios forenses ayudarán a determinar la mecánica de la muerte, el horario estimado del fallecimiento y otros elementos de interés judicial que podrían influir en la calificación legal del expediente.

Analizan una posible recaratulación por femicidio

La representante legal adelantó que la querella evaluará toda la evidencia reunida para determinar si corresponde solicitar una modificación en la figura penal que actualmente investiga la Justicia.

En ese sentido, manifestó que no descartan impulsar una recaratulación de la causa como femicidio, aunque aclaró que la decisión dependerá de los resultados periciales y del análisis integral del expediente.

Asimismo, sostuvo que la investigación buscará determinar si existieron otras personas con algún grado de participación o responsabilidad en los hechos.

La Justicia continúa profundizando la pesquisa

Alaniz remarcó que la investigación no se limitará únicamente al principal detenido y aseguró que se analizarán todas las circunstancias que rodearon el caso.

La causa, que conmociona a Córdoba y al país, permanece bajo investigación mientras familiares, querellantes y autoridades judiciales esperan nuevas pruebas que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió con Agostina Vega y determinar las responsabilidades penales correspondientes.