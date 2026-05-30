Caso Agostina Vega: nuevas revelaciones periodísticas apuntan a las últimas horas antes de su desaparición

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en la provincia de Córdoba, continúa generando conmoción y mantiene activa una compleja investigación judicial encabezada por el fiscal Raúl Garzón. En las últimas horas, el periodista cordobés Alejandro Pueblas difundió nuevos detalles sobre el caso y planteó una reconstrucción de los hechos basada en información obtenida durante el avance de la causa.

Según relató Pueblas, la adolescente mantenía contacto frecuente mediante aplicaciones de mensajería con Claudio Gabriel Barrelier, el hombre actualmente detenido en el marco de la investigación. De acuerdo con esta versión, ambos se comunicaban de manera habitual y el sospechoso habría intentado concretar encuentros con la menor en distintas oportunidades.

El periodista sostuvo además que Barrelier mantenía simultáneamente vínculos con otras mujeres, entre ellas la madre de la adolescente, situación que forma parte de las líneas de análisis que sigue la Justicia.

Las últimas horas antes de la desaparición

De acuerdo con la reconstrucción presentada, el sábado de la desaparición la joven habría mantenido conversaciones con Barrelier durante gran parte del día. Posteriormente, se dirigió en remís hasta un domicilio donde, según registros y testimonios incorporados a la investigación, habría sido vista por última vez.

Pueblas afirmó que existen elementos que indicarían que la adolescente ingresó a la vivienda, aunque hasta el momento no se habrían encontrado pruebas que acrediten su salida del lugar.

Uno de los aspectos que más atención concentra en la causa son las imágenes de cámaras de seguridad y diversos movimientos registrados posteriormente por el sospechoso, material que continúa siendo analizado por los investigadores.

Los elementos bajo análisis judicial

Durante el informe se mencionó que la investigación permitió descartar algunas de las explicaciones brindadas inicialmente por Barrelier ante los investigadores.

Asimismo, se encuentran bajo análisis diversos registros audiovisuales, vehículos secuestrados, teléfonos celulares y otros elementos obtenidos durante los allanamientos realizados en los últimos días.

La Justicia también investiga contradicciones detectadas en distintas declaraciones y continúa trabajando sobre nuevas evidencias incorporadas al expediente.

La búsqueda continúa en Córdoba

Mientras avanzan las medidas judiciales, efectivos policiales, equipos especializados y peritos continúan desarrollando operativos en distintos sectores de la provincia de Córdoba.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial que permita determinar con certeza qué ocurrió con Agostina Vega, por lo que la investigación permanece abierta y bajo estricta reserva judicial.

El caso mantiene en alerta a la opinión pública y continúa siendo seguido de cerca por medios de todo el país, a la espera de novedades que permitan esclarecer definitivamente la desaparición de la adolescente.