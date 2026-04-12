Caso Ángel: detuvieron a la madre y al padrastro por homicidio agravado en Comodoro Rivadavia

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó un giro decisivo este domingo por la noche con la detención de su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y de su padrastro, Michel González, ambos acusados de homicidio agravado.

Horas antes, durante la tarde, la querella había solicitado la inmediata imputación y detención de los sospechosos, en el marco de una ampliación de la denuncia penal impulsada por el abogado Roberto Castillo, representante del padre del menor, Luis Armando López.

Detenciones tras la autopsia preliminar

El Ministerio de Seguridad de Chubut, encabezado por el Dr. Héctor Iturrioz, confirmó que ambos detenidos serán indagados el próximo martes, en el marco de la causa.

En paralelo, el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán informaron que solicitaron las detenciones ante el juez penal de turno, en base a los elementos recabados durante la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la medida se adoptó luego de recibir la autopsia preliminar, que evidenció lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte accidental y compatibles con violencia física de alta intensidad.

Además, señalaron que la detención fue autorizada por la Justicia y que en las próximas horas se realizará la audiencia de control de detención, instancia previa a la formulación de cargos.

Investigación en curso y proceso judicial

Fuentes vinculadas al caso indicaron que Altamirano y González permanecen alojados en celdas separadas, a la espera de la audiencia donde se les leerán formalmente los cargos y tendrán la posibilidad de declarar.

Durante la jornada, la querella había sostenido que la muerte del niño no fue un hecho aislado, sino el resultado de meses de presunto maltrato y desamparo, en un contexto definido como una “pluralidad de comportamientos convergentes”.

También se incorporaron testimonios de vecinos que señalaron haber escuchado gritos del menor, lo que refuerza la hipótesis de violencia previa.

Repercusiones y acompañamiento a la familia

El abogado Roberto Castillo se encuentra en Comodoro Rivadavia junto a su pareja, la mediática Cinthia Fernández, acompañando a la familia del niño. A través de redes sociales, expresó que con las detenciones “empezaron a hacer justicia”.

El caso generó una fuerte conmoción social y continúa bajo investigación, mientras se aguardan las próximas resoluciones judiciales que definirán la situación procesal de los imputados.