Caso Arias-Dutto: la Fiscalía dio por concluida la averiguación preliminar y remitió la causa para iniciar la investigación penal

La causa iniciada tras la denuncia de Silvana Soledad Arias contra José Hugo Dutto registró un avance procesal. La Unidad de Abordaje Fiscal (UAF) de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal adjunto Alexis Chavero, dio por concluida la etapa de averiguación preliminar y ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda.

De acuerdo con la resolución judicial, fechada el 7 de agosto de 2026, los elementos incorporados hasta el momento permiten alcanzar un grado de sospecha respecto de la existencia del hecho denunciado y su probable autoría, circunstancia que da lugar a la necesidad de avanzar con una Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La Fiscalía consideró que la denuncia está inicialmente respaldada por pruebas

El documento judicial hace referencia a la denuncia presentada por Silvana Arias el 15 de julio de 2026 en la Comisaría Seccional Novena de Villa Mercedes.

Según consta en la actuación, Arias manifestó haber sufrido violencia física y psicológica y privación de libertad en su lugar de trabajo, atribuyendo esos hechos a quien era su jefe. También relató que vecinos escucharon sus pedidos de auxilio y que, luego de una discusión y llamados al 911, pudo abandonar el lugar.

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el fiscal Alexis Chavero sostuvo que lo manifestado por la denunciante se encuentra “prima facie corroborado” por testimonios recabados, registros de audio incorporados y diligencias realizadas por personal policial.

La actuación señala además que las medidas realizadas “permiten presumir la existencia de los hechos denunciados y también la individualización del posible involucrado”.

La posible calificación jurídica mencionada en el expediente

En esta instancia preliminar, la resolución hace referencia a la presunta comisión del delito previsto por el artículo 141 del Código Penal, vinculado con la privación ilegítima de la libertad.

Se trata de una calificación que deberá ser analizada durante el desarrollo de la investigación y no implica una declaración de culpabilidad ni una condena contra Dutto.

Las pruebas incorporadas al expediente

La resolución enumera una serie de elementos reunidos durante la averiguación preliminar. Entre ellos aparecen la denuncia y su ampliación, entrevistas, testimonios, actuaciones del personal policial interviniente, registros provenientes del centro de monitoreo, informes técnicos y documentación relacionada con las llamadas efectuadas durante el episodio.

También fueron incorporados un informe de Delitos Complejos, un informe del CPF, actuaciones vinculadas con medidas cautelares y otras diligencias de instrucción.

Estos elementos fueron evaluados por la Unidad de Abordaje Fiscal antes de disponer el pase del expediente a una nueva etapa.

La causa pasa a una Investigación Penal Preparatoria

La decisión adoptada por Chavero representa un cambio procesal relevante respecto de la situación informada anteriormente.

El fiscal concluyó que las constancias incorporadas y las diligencias practicadas permiten alcanzar “el grado de sospecha” respecto de la existencia del hecho denunciado y su probable autoría. Por ese motivo, consideró necesaria la apertura de la correspondiente Investigación Penal Preparatoria ante la Unidad de Gestión Fiscal.

En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda, para que la investigación continúe bajo los términos establecidos por el Código Procesal Penal de San Luis.

Será en esa instancia donde la Fiscalía interviniente deberá determinar las próximas medidas procesales y, eventualmente, si corresponde avanzar hacia una audiencia de formulación de cargos.

El antecedente de la investigación

La causa comenzó el 15 de julio, cuando Arias presentó la denuncia después de un episodio ocurrido en Radio Mercedes, donde mantenía una extensa relación laboral con Dutto.

En una etapa anterior, la investigación había incorporado registros vinculados al llamado al 911, testimonios del personal policial y requerimientos de cámaras de seguridad. Por su parte, la defensa de Dutto presentó declaraciones, videos y otros elementos con una versión diferente de los acontecimientos denunciados.

Además, el Juzgado de Garantía, a cargo del Dr. Alfredo Cuello, había dispuesto una medida cautelar de restricción de acercamiento por 90 días y a una distancia de 200 metros respecto de Arias. Esa resolución tuvo carácter preventivo y no constituyó una declaración sobre la responsabilidad penal del denunciado.

Con la nueva resolución, la averiguación preliminar queda concluida y el expediente pasa a una instancia formal de investigación penal.

La determinación sobre la eventual responsabilidad de José Hugo Dutto deberá surgir del proceso judicial y de las pruebas que se produzcan en las próximas etapas, manteniéndose vigente el principio de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

Derecho a réplica

Villa Mercedes Info mantiene a disposición de José Hugo Dutto y su representación legal el espacio necesario para brindar su versión sobre este nuevo avance de la causa, en cumplimiento de los principios de equilibrio informativo y derecho a réplica.