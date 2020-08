Caso Diego Masci: La Jueza Molino reconoció haber sido presionada telefónicamente antes del veredicto

En declaraciones al programa radial “Crónica del Día”, la magistrada reconoció que “el único obstáculo que tuve en este caso fue el acoso y presión que tuve con llamados telefónicos, que recibí incluso a mi número particular y a cualquier hora del día, por parte de quienes me exigían entrevistas para hablar sobre este tema, al tiempo que me indicaban que dictara sentencia en cierto sentido y no me dejara llevar por presiones, que en definitiva ellos mismos generaban”.

Con respecto a la causa en sí, Molino recalcó que uno de los objetivos “era determinar si existía delito conforme a las figuras penales del Código y si había conllevado violación a la libertad expresión, que en este caso no hubo, pues el acusado pudo expresarse libremente.

Lo que se tiene en consideración es que si bien pueden expresarse libremente, si se ocasiona algún daño se deberá atener a las consecuencias”.

La jueza agregó que “la defensa adujo que la querellante había publicado el video en una red social, pero Whatsapp no es una red social, es una aplicación de mensajería instantánea por internet, para cuyo uso se debe tener contactos en agenda, pero eso no es una publicación; ahora, si uno de esos contactos comparte algo sin autorización y causa un perjuicio, es un delito encuadrado en otra figura, contemplada en el artículo 153 del Código Penal.

Lo que se analizó en este juicio fue otra figura, contemplada en el artículo 155, y se trabajó para determinar cuál fue el primer medio que publicó el video para una indeterminada cantidad de personas, algo que fue establecido por las pericias.

La defensa precisó que el video fue extraído de la red social Youtube, de un usuario con nombre de fantasía “Zoe Barnes”, pero lo que la defensa no dijo es que “Zoe Barnes” es de Zbol.com.ar, el portal del querellado Diego Masci”.