Caso Florencia Morales: “Estamos a la espera de lo que resuelva la Justicia”

En entrevistas radiales, Ayelén Mazzina, enumeró las acciones realizadas por la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de Género en el caso Florencia Magalí Morales.

“La Secretaría, desde el momento de que sucedió, siempre se encontró monitoreando el avance de la investigación judicial”, contó la funcionaria.

“En principio cuando esto sucedió, se mandó un informe, me encargué por supuesto de enviarlo al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación quienes se comunican conmigo para consultarme acerca de este caso. Se envió todo lo que se tenía que enviar desde el Centro de Asistencia a la Víctima que también es un órgano que trabaja con nosotros muy relacionado al organismo a mi cargo (que antes dependía de la Secretaría) que brinda actualmente la contención psicológica a todos los menores que en ese momento convivían con ella”, manifestó.

La secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de Género dijo “estamos a la espera de lo que resuelva la Justicia y que lo hagan con la perspectiva de género que es lo que yo siempre pido. Acá no hay nada que esconder, la Justicia tiene que resolver”, dijo.

Mazzina también se refirió al caso donde el senador provincial Ariel Rosendo está involucrado: “Es un caso que yo atiendo personalmente desde enero”, aclaró.

“Ivana pidió audiencia y las veces que lo hizo siempre se la recibió. Es un caso que desde la Secretaría por supuesto que nos preocupa un montón y no sólo nos preocupa, sino también nos ocupamos, de este como el de todas las personas que se llegan a la Secretaria, no importa si es esposa de él, no importa si es la ex de tal persona. La secretaría está completamente a disposición de la víctima, ofrece todo y ella hoy tiene acompañamiento psicológico y todo el asesoramiento. Estamos en permanente comunicación con Ivana y por supuesto a la espera de que la justicia responda como en todos los casos, rápidamente y que el Poder Judicial se lo comunique a las autoridades y que lo haga con perspectiva de género y la Secretaría, continuará dedicándose a la víctima, que en este caso es ella”, concluyó.