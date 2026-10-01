Caso Loan: analizan drenar dos lagunas de 9 de Julio mientras avanza el juicio

La Justicia analiza drenar dos lagunas de la localidad correntina de 9 de Julio en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024. El pedido fue realizado por la querella y todavía resta una confirmación para definir si la pericia se llevará a cabo.

Las lagunas señaladas son las denominadas 1 y 4. Según lo expuesto a medios locales, ambas ya habían sido rastrilladas al comienzo de la investigación, aunque esos procedimientos no permitieron encontrar elementos de importancia para la pesquisa.

El planteo fue resuelto de manera parcial y continúa bajo análisis judicial. Mientras tanto, la búsqueda del niño sigue a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo.

El juicio se reanudará el 7 de octubre

La causa por la presunta sustracción y ocultamiento del niño se encuentra en etapa de debate oral contra 17 acusados. Esta semana no hubo audiencias, por lo que el juicio se reanudará el 7 de octubre en el Tribunal Federal de Corrientes.

En esa jornada está previsto el testimonio de María Victoria Caillava, una de las acusadas más comprometidas. Será la cuarta imputada en declarar, después de Laudelina, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel.

La desaparición de Loan Danilo Peña ocurrió hace más de dos años en Corrientes. Aunque el proceso judicial ya se encuentra en etapa de debate oral, la búsqueda del niño no cesó.

Con información de: elchorrillero.com