Caso Magalí Morales: la Justicia procesó a cuatro policías y dos quedaron con prisión preventiva

La causa por la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida durante la pandemia en Santa Rosa del Conlara, registró este lunes un avance judicial significativo. El Juzgado de Garantía N°1, a cargo del magistrado Nicolás Coppola, formuló cargos contra cuatro policías que prestaban servicio en la Comisaría N°25 el día en que la joven fue encontrada sin vida en una celda.

La audiencia se llevó a cabo casi seis años después del hecho que conmocionó a San Luis, en pleno período de aislamiento por el COVID-19, cuando Morales había sido detenida por presuntamente violar las restricciones sanitarias.

Dos policías detenidos con prisión preventiva

El juez imputó al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y al oficial Marcos Ontiveros por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.

Ambos efectivos quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, mientras continúa el avance de la investigación.

Otras dos policías con restricciones judiciales

En la misma audiencia también fueron imputadas la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres.

A ambas se les atribuyen los delitos de omisión de denunciar torturas y omisión de los deberes del oficio. En el caso de Argüello, además, se agregó el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El magistrado dispuso medidas restrictivas por 120 días para las dos policías: no podrán salir de la provincia ni del país, deberán presentarse periódicamente ante la Justicia y tienen prohibido acercarse a familiares o allegados de Morales.

Rechazo a los planteos de las defensas

Durante la audiencia, los abogados defensores de los cuatro imputados presentaron planteos de nulidad sobre distintos aspectos del proceso. Sin embargo, el juez Coppola rechazó esas solicitudes y ratificó la continuidad de la causa.

Un caso que marcó a la provincia

La muerte de Magalí Morales ocurrió el 5 de abril de 2020, en una celda de la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara, cuando regían las estrictas medidas de aislamiento por la pandemia.

Desde entonces, el caso generó fuerte repercusión pública y reclamos de organizaciones de derechos humanos, debido a las circunstancias de la detención y el hecho de que la joven se encontraba bajo custodia policial al momento de su fallecimiento.

Tras varios años de investigación y controversias judiciales, la causa comenzó ahora a avanzar hacia una etapa clave en la determinación de responsabilidades.