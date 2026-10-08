Caso Maradona: la Fiscalía pidió 12 años para Luque y 10 para Nancy Forlini

La Fiscalía pidió penas de hasta 12 años de prisión para los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona. En los alegatos de clausura del juicio, los fiscales señalaron a un grupo de profesionales por su responsabilidad en la atención del exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov. También pidió 10 años para Nancy Edith Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, y cinco años para el psicólogo Carlos Díaz.

Para el jefe de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón, la Fiscalía requirió cuatro años de prisión para cada uno. En cambio, solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien había sido uno de los siete acusados.

La acusación de la Fiscalía

Ferrari sostuvo que Luque, Cosachov y Forlini cometieron un “homicidio simple con dolo eventual”. Según la acusación, los tres colocaron a Maradona “en una situación de desamparo y librado de suerte” durante la internación domiciliaria en el country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

El fiscal calificó de “penosa” la internación y afirmó que los dos “anillos de salud” que debían asistir al paciente “no funcionaron”. También sostuvo que en la habitación no había un ambú, un desfibrilador ni otros elementos de emergencia, y que tampoco había una ambulancia en la puerta de la vivienda.

Respecto de Cosachov, Ferrari afirmó que la psiquiatra “ignoró los signos de insuficiencia cardíaca”, no verificó la viabilidad de la internación domiciliaria y canceló una visita del médico clínico Pedro Di Spagna prevista para el 19 de noviembre de 2020.

Sobre Perroni, el fiscal señaló que no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros. También lo acusó de participar en la falsificación de planillas de atención para simular controles inexistentes.

En cuanto a Almirón, Ferrari sostuvo que no advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca, consignó falsamente que Maradona había sido revisado y no realizó los controles vitales que, según la acusación, podrían haber permitido salvarle la vida.

La muerte de Maradona y las posturas enfrentadas

La Fiscalía sostiene que Maradona agonizó durante 12 horas y murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Durante los alegatos, el fiscal Cosme Iribarren afirmó que Maradona “no era un paciente sano después de la operación por el hematoma subdural en noviembre de 2020”. También repasó sus antecedentes clínicos y descartó la idea de que tuviera “el corazón del toro”.

La defensa, en cambio, sostiene que el fallecimiento se produjo por un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

Los fiscales no solicitaron la detención de los imputados y pidieron que continúe vigente la prohibición de salir del país. El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.