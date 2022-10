Caso San Buenaventura: Comienza el juicio oral al profesor acusado de abuso sexual

El procesado llevó más de 4 años alojado en el servicio penitenciario y en la actualidad continúa su detención en el domicilio de un familiar donde es custodiado en forma permanente por personal policial.

Anuncio

Los jueces que integran el Tribunal que llevará adelante esta deliberación son; como presidenta la Dra. Sandra Gabriela Ehrlich, vocal 1ª la Dra. Adriana Karina Alfonso Lucero y como vocal 2ª la Dra. María Eugenia Zabala Chacur.

Desde el Ministerio Fiscal el fiscal de juicio, Dr. Ernesto Gabriel Lutens, y desde el Ministerio de Defensa, la defensora de niñez y adolescencia, Dra. Victoria Cortázar Furnari.

Anuncio

En representación de los damnificados la Dra. Micaela Eguinoa y el abogado defensor del imputado el Dr. Germán Anabitarte.

“Por tratarse de un delito en perjuicio de una persona menor de 18 años, no se consignan los datos identificatorios de las partes a fin de preservar el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de la víctima (Art.22 Ley 26.061)”.

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS:

ARTÍCULO 75.-PUBLICIDAD. Las audiencias serán públicas. No obstante, el Juez o Tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada cuando: 22 a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o ello implique una amenaza para la integridad física de alguno de los intervinientes; b) Peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial cuya develación cause perjuicio grave.- El Juez o Tribunal podrá imponer a las partes que intervinieren en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron. No podrán ingresar a la sala de audiencias personas que se presenten en forma incompatible con la seguridad, orden e higiene de la audiencia ni las personas menores de DIECISÉIS (16) años de edad, salvo cuando sean acompañados por un mayor que responda por su conducta.

Anuncio

ARTÍCULO 76.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los representantes de los medios de difusión y comunicación podrán presenciar las audiencias e informar al público sobre lo que suceda en la misma.- El Juez o Tribunal acordará, en cada caso las condiciones en que se ejercerán esas facultades y, por resolución fundada, podrá imponer restricciones cuando sea perjudicial para el desarrollo del juicio o puedan afectarse los intereses indicados en el Artículo 75.- Si la víctima o un testigo solicitara que no se grabe su voz o imagen, el Juez o Tribunal examinará los motivos y resolverá en función de los diversos intereses comprometidos.

Fuente: Poder Judicial

Nota relacionada: