Caso Yohana Escudero: la familia niega y cuestiona el cierre de la causa como suicidio en Villa Mercedes

Luego de que trascendiera públicamente que las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz firmaron la resolución que concluye que Yohana Pamela Escudero (36) se quitó la vida, la familia de la mujer expresó su desacuerdo y afirmó que no recibió ninguna notificación oficial sobre el cierre de la causa.

El fallecimiento ocurrió el 19 de enero, cuando la mujer fue hallada sin vida en el baño de su vivienda del barrio 100 Viviendas de Villa Mercedes. Según la resolución judicial, los informes de autopsia, el análisis de cámaras de seguridad, las declaraciones testimoniales, el estudio de teléfonos celulares y otras pericias técnicas indicaron que se trató de un ahorcamiento voluntario, descartando la participación de terceros.

📢 La postura de la familia

En diálogo radial con Daniel Arce, en una entrevista difundida tras una publicación del medio digital El Chorrillero, Vanesa Escudero, hermana de la víctima, sostuvo que la familia se enteró del cierre de la causa “por redes sociales” y no mediante notificación formal.

“¿Por qué están dando una información falsa?”, cuestionó públicamente.

Vanesa afirmó que aún restan medidas probatorias fundamentales, entre ellas:

La realización de la Cámara Gesell a los hijos de Yohana

Declaraciones de testigos que, según indicó, no habrían sido incorporadas

Resultados de estudios complementarios, como pericias sobre las uñas

Análisis completos de los teléfonos celulares

También señaló que el anterior abogado de la familia no habría presentado pruebas y que fue reemplazado por el letrado Jorge Javier Quiroga, quien asumió recientemente la representación legal.

⚖️ Investigación y controversia pública

Desde el ámbito judicial se informó previamente que todas las pericias fueron concluyentes y que el expediente estuvo disponible para las partes, garantizando la transparencia del proceso. Sin embargo, la familia sostiene que existen elementos pendientes que deben ser incorporados antes de dar por finalizada la causa.

El caso generó fuerte repercusión en Villa Mercedes y en la provincia de San Luis, donde el debate público continúa en torno a las conclusiones judiciales y el acompañamiento institucional en hechos de esta sensibilidad.

En este contexto, las fiscales anunciaron que brindarán una conferencia de prensa para ampliar detalles de la resolución.

⛔ Convocatoria a conferencia de prensa

Caso: Escudero

Convocan:

Dra. Nayla Cabrera Muñoz – Fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1

Dra. Gisela Milstein – Fiscal de Instrucción Nº 5

Día: viernes 27 de febrero

Hora: 10:30 hs

Lugar: Sala de Prensa del Poder Judicial – Segunda Circunscripción Judicial