Cataratas del Iguazú: un aumento del caudal inhabilitó el circuito Garganta del Diablo

El caudal del río Iguazú superó los 12.000 metros cúbicos por segundo y las autoridades del Parque Nacional Iguazú dispusieron el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo durante este lunes feriado.

La medida fue adoptada como parte de los protocolos de seguridad ante el aumento del volumen de agua. Según se informó, el acceso de visitantes a ese sector permanecerá inhabilitado durante toda la jornada.

Además, se realizarán inspecciones para evaluar el impacto de la crecida sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del área protegida. La continuidad de la restricción durante los próximos días dependerá de los resultados de esas evaluaciones.

Los otros circuitos continúan habilitados

El cierre preventivo alcanza únicamente al circuito Garganta del Diablo. Los circuitos Inferior y Superior funcionan con normalidad, por lo que turistas, visitantes locales y trabajadores pueden acceder a esos caminos.

La situación también tuvo repercusiones del lado brasileño. El domingo, los directivos del parque nacional de Iguazú, en Brasil, dispusieron el cierre de la pasarela principal de las cataratas debido al elevado caudal registrado.