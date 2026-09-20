Catástrofe en Nepal: ascienden a 1.451 los muertos y casi 5.800 los desaparecidos

A 25 días de la devastadora inundación que arrasó el norte de Nepal, las autoridades elevaron a 1.451 la cifra de muertos y contabilizaron 5.786 personas desaparecidas. Las tareas de búsqueda continúan en una extensa región afectada por la acumulación de sedimentos y la destrucción de caminos e infraestructura.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) informó que el número de víctimas fatales aumentó en 40 casos respecto del reporte anterior.

Sin embargo, las autoridades aclararon que 530 registros corresponden a partes de cuerpos recuperadas, una situación que dificulta determinar con precisión la cantidad definitiva de fallecidos.

Para avanzar en la identificación, los equipos forenses recolectaron cerca de 1.300 muestras de ADN de restos humanos y alrededor de 2.000 muestras aportadas por familiares de personas desaparecidas.

Los análisis cuentan con la colaboración de especialistas de India, Corea del Sur, China y Singapur.

Más de 20.000 efectivos participan de la búsqueda

Las operaciones movilizan a más de 20.000 integrantes de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, quienes trabajan en localidades aisladas y sectores cubiertos por grandes cantidades de barro, rocas y escombros.

Hasta el momento, unas 13.800 personas fueron rescatadas. Las tareas se concentran especialmente en seis proyectos hidroeléctricos, donde se teme que todavía permanezcan trabajadores atrapados.

La lista de desaparecidos incluye a 636 ciudadanos extranjeros y continúa sujeta a modificaciones a medida que los rescatistas acceden a comunidades que habían quedado incomunicadas. El último relevamiento incorporó alrededor de mil nombres nuevos.

El desprendimiento que provocó el “tsunami del Himalaya”

La catástrofe ocurrió durante la mañana del 26 de agosto de 2026, cuando una enorme masa de hielo y rocas se desprendió de la montaña Langtang Lirung, situada en el Himalaya nepalí, a unos 5.200 metros de altitud.

El colapso generó una violenta corriente de agua, barro y sedimentos que avanzó por los valles y destruyó miles de viviendas, comercios, rutas y proyectos hidroeléctricos.

El fenómeno fue denominado el “tsunami del Himalaya” y es considerado uno de los peores desastres naturales registrados en Nepal durante los últimos años.

El Gobierno nepalí calculó que las tareas de reconstrucción podrían demandar una inversión superior a los 4.700 millones de dólares.

La avalancha también alcanzó la región china del Tíbet, donde las autoridades reportaron 43 personas fallecidas y 519 desaparecidas. Los balances continúan siendo provisionales debido a la magnitud del desastre y las dificultades para acceder a las zonas más golpeadas.