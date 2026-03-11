Causa Cuadernos: Cristina Kirchner deberá declarar de manera presencial en el juicio oral

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, deberá presentarse de manera presencial en el juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, según resolvió el tribunal que interviene en el proceso judicial que investiga un presunto esquema de pago de sobornos durante su gestión.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 7, que rechazó la posibilidad de que la actual dirigente política declare mediante una modalidad remota. De esta manera, la ex mandataria deberá asistir personalmente a Comodoro Py, sede de los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, cuando sea convocada para prestar declaración.

Un proceso judicial de alto impacto político

La causa de los “Cuadernos de la corrupción” se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de la política argentina. La investigación se originó a partir de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, ex chofer del entonces funcionario Roberto Baratta, en las que habría registrado presuntos traslados de dinero vinculados a contratistas del Estado.

Según la acusación, el caso investiga un supuesto sistema de recaudación ilegal de fondos provenientes de empresarios que obtenían contratos con el Estado, principalmente en el área de obra pública.

La causa involucra a ex funcionarios del kirchnerismo, empresarios de la construcción y ex directivos de compañías vinculadas a obras públicas, varios de los cuales ya declararon ante la Justicia durante las etapas previas del proceso.

La situación procesal de Cristina Kirchner

En este expediente, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra procesada por presuntos delitos vinculados a asociación ilícita y cohecho, acusaciones que la ex presidenta ha rechazado públicamente en reiteradas oportunidades, sosteniendo que se trata de una persecución judicial con motivaciones políticas.

La audiencia en la que deberá declarar forma parte de la etapa central del juicio oral, donde se analizan las pruebas y se escuchan los testimonios de los imputados y testigos.

La resolución judicial establece que su presencia deberá ser personal en la sala de audiencias, lo que implica un nuevo movimiento dentro de un proceso que sigue generando repercusiones tanto en el ámbito político como judicial del país.

Un expediente que marcó la agenda judicial

Desde su apertura en 2018, la causa de los cuadernos se transformó en uno de los mayores procesos por presunta corrupción en la historia reciente de Argentina, debido a la cantidad de imputados y al alcance de las acusaciones.

El juicio continúa con la presentación de pruebas, testimonios y declaraciones de los involucrados, en un proceso que todavía no tiene fecha definida para su resolución final.