Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada el próximo martes en Comodoro Py

La expresidenta y actual referente política Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que el tribunal que interviene en la Causa Cuadernos rechazara los planteos de nulidad impulsados por las defensas de varios imputados.

La decisión judicial despeja uno de los principales intentos de frenar el avance del expediente y habilita nuevas instancias procesales dentro de una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de la política argentina en los últimos años.

Rechazo a los planteos de nulidad

El tribunal resolvió desestimar los pedidos presentados por los abogados de distintos acusados, quienes habían solicitado declarar inválidas partes del proceso. Entre los argumentos, las defensas cuestionaban la legalidad de algunas pruebas incorporadas al expediente.

Con esta resolución, los jueces consideraron que no existen irregularidades suficientes para invalidar el proceso, por lo que el caso continúa su curso normal dentro del fuero federal.

Una causa que investiga presuntos sobornos en la obra pública

La Causa Cuadernos se originó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró en cuadernos supuestos recorridos en los que se habrían trasladado bolsos con dinero provenientes de empresarios vinculados a la obra pública nacional.

Según la hipótesis de los investigadores, esos pagos habrían formado parte de un sistema de recaudación ilegal de sobornos que involucraría a funcionarios y empresarios durante los gobiernos kirchneristas.

A lo largo del proceso judicial, decenas de empresarios y exfuncionarios fueron imputados, varios de ellos bajo la figura de “imputados colaboradores”, tras admitir pagos ilegales ante la Justicia.

Nueva citación para Cristina Kirchner

En este contexto, el tribunal dispuso que Cristina Fernández de Kirchner sea indagada el próximo martes en Comodoro Py, una instancia clave del proceso en la que la exmandataria podrá presentar su descargo frente a las acusaciones.

La dirigente ha rechazado históricamente las imputaciones y ha sostenido que se trata de persecución judicial con motivaciones políticas, postura que ha reiterado en diferentes causas que tramitan en los tribunales federales.

La resolución del tribunal reaviva el avance de uno de los expedientes judiciales más sensibles del escenario político argentino, con impacto permanente en el debate público y en la agenda institucional del país.