Causa Cuadernos: exdirectivo de Techint confirmó entregas de dinero a Roberto Baratta

Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de Techint, declaró este martes en el juicio por la Causa Cuadernos y confirmó que realizó entregas de dinero a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y uno de los principales colaboradores del exministro Julio De Vido.

Durante su testimonio, Zabaleta reconoció como ciertos los encuentros registrados en los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Baratta, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación judicial en 2018.

Zabaleta confirmó las entregas de dinero

El exdirectivo aseguró que recibió instrucciones de Luis Betnaza, quien por entonces se desempeñaba como director de Relaciones Institucionales de Techint, para concretar las entregas.

Según relató, los paquetes contenían dinero en efectivo y cada operación involucraba aproximadamente entre 600.000 y 700.000 pesos de aquella época.

Zabaleta explicó que la indicación recibida era completar entregas por un monto cercano al equivalente de un millón de dólares, aunque los pagos finalmente fueron realizados en moneda argentina.

El testigo también confirmó que las fechas registradas por Centeno coincidían con los encuentros que mantuvo con Baratta durante 2008.

Los encuentros se realizaban en una cochera de Techint

De acuerdo con la declaración, las entregas se concretaban en una cochera ubicada en el subsuelo de la sede de Techint, debido a que Baratta habría solicitado evitar ser visto.

Zabaleta explicó que Centeno dejaba al entonces funcionario a cierta distancia y que Baratta caminaba hasta el vehículo donde se realizaba la entrega del paquete. También aseguró desconocer qué ocurría posteriormente con el dinero.

Las anotaciones incorporadas a la investigación judicial habían registrado diferentes encuentros durante 2008 en las instalaciones del Grupo Techint. Documentación judicial de la causa identificó operaciones ocurridas entre mayo y diciembre de ese año y vinculó a Zabaleta con varias de las entregas.

La discusión por el pago en pesos

Otro de los puntos relevantes de la declaración estuvo relacionado con la moneda utilizada para las entregas.

Zabaleta sostuvo que, durante una comunicación, Baratta manifestó su malestar porque recibiría pesos en lugar de dólares. Según el testimonio, el exfuncionario incluso habría amenazado con afectar el suministro de gas de la planta de Campana si no recibía la moneda estadounidense.

El antecedente de Zabaleta en la Causa Cuadernos

El exejecutivo había sido detenido en agosto de 2018, cuando comenzó a avanzar la investigación originada a partir de los escritos de Centeno. Posteriormente declaró bajo el régimen de la Ley 27.304, conocida como Ley del Arrepentido.

La investigación judicial analizó una serie de entregas atribuidas a directivos de Techint durante 2008, en un contexto atravesado por el conflicto generado por la nacionalización de Sidor, siderúrgica del grupo empresario radicada en Venezuela. Resoluciones judiciales incorporadas al expediente vincularon esos pagos con gestiones destinadas a obtener asistencia frente a aquella situación.

La declaración de Zabaleta adquiere relevancia dentro del juicio oral por la Causa Cuadernos, ya que ratifica aspectos centrales de las anotaciones realizadas por Centeno y aporta detalles sobre la modalidad, los lugares y los montos involucrados en las entregas investigadas.