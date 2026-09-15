Causa Molino Fénix: detuvieron a un empresario de Villa Mercedes por presunto fraude

La Policía de San Luis detuvo durante la tarde de este martes al empresario Christian Becher, investigado por su presunta participación en la maniobra financiera que habría permitido desviar fondos públicos del Complejo Molino Fénix, en Villa Mercedes.

El procedimiento se concretó sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, cuando Becher regresaba desde la ciudad de San Luis hacia Villa Mercedes. La medida fue ordenada por el fiscal de Instrucción José Olguín, quien conduce la investigación.

Allanamientos en dos empresas de Villa Mercedes

La detención se produjo después de los allanamientos simultáneos realizados durante la mañana en dos establecimientos vinculados al empresario.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la estación de servicio Combustibles Argentinos, ubicada sobre calle Pringles al 800. El segundo se desarrolló en un centro de distribución de agua y soda situado en avenida Juan Domingo Perón al 2000.

Los operativos estuvieron orientados principalmente al secuestro y análisis de documentación administrativa, contable y comercial que podría resultar relevante para reconstruir el movimiento del dinero investigado.

Investigan el circuito de los fondos públicos

En esta etapa, el Ministerio Público Fiscal de San Luis intenta determinar el circuito completo de los fondos que presuntamente fueron extraídos del Molino Fénix cuando el organismo se encontraba bajo la conducción de la exlegisladora Anabela Lucero.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que se habrían utilizado facturas apócrifas, gastos correspondientes a obras presuntamente inexistentes y empresas sin actividad real para justificar movimientos de dinero público.

Según explicó el fiscal Olguín, los fondos habrían sido enviados a cuentas pertenecientes a firmas que aparecían como proveedoras de bienes o servicios. Posteriormente, el dinero habría sido transferido a otras cuentas o utilizado para cubrir gastos genuinos, mecanismo cuya legalidad y alcance ahora busca establecer la Justicia.

Empresas y personas bajo investigación

Las averiguaciones alcanzan, de acuerdo con la información incorporada a la causa, a siete empresas y cinco personas. Algunas de esas firmas aparecerían incluidas en la base de contribuyentes no confiables de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Fiscalía señaló además que existirían varias sociedades relacionadas con un mismo empresario de Villa Mercedes, entre ellas entidades que presuntamente emitían comprobantes sin contar con domicilio operativo ni prestar efectivamente los servicios declarados.

Como parte de las medidas probatorias, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil. La decisión permitirá analizar quiénes cobraron los cheques, cómo fueron endosados, qué movimientos registraron las cuentas y cuál fue la trazabilidad del dinero.

La causa contra Anabela Lucero y Joaquín Beltrán

La investigación tiene entre sus principales imputados a Anabela Lucero y Joaquín Beltrán. La acusación sostiene que habrían confeccionado comprobantes para justificar gastos vinculados con obras que no se habrían ejecutado.

Luego de la ampliación de cargos y de la detención de Lucero, ocurrida el pasado 24 de agosto, el fiscal Olguín anticipó que las nuevas evidencias podían involucrar a empresarios y otras personas que habrían participado en el circuito investigado.

La detención de Becher representa una nueva instancia dentro de la causa. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia conforme avance la investigación y se analicen los elementos obtenidos durante los allanamientos.