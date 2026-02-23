Causa por evasión de $19.000 millones: Chiqui Tapia pidió autorización judicial para salir del país

La solicitud fue presentada ante el juzgado que interviene en la causa federal

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitó a la Justicia autorización para salir del país en el marco de la causa que lo investiga por una presunta evasión fiscal estimada en $19.000 millones.

La presentación fue realizada ante el juzgado federal que interviene en el expediente, en el que se analiza un esquema vinculado a obligaciones tributarias y presuntas irregularidades financieras. Según trascendió, el pedido responde a compromisos personales y laborales previamente pautados.

Una causa de alto impacto institucional

La investigación se originó a partir de denuncias vinculadas a supuestas maniobras de evasión fiscal. El monto en cuestión —cercano a los 19 mil millones de pesos— coloca al expediente entre los de mayor relevancia económica en el ámbito deportivo nacional.

En ese contexto, la Justicia deberá evaluar si autoriza el viaje solicitado por el titular de la AFA, considerando su situación procesal y las garantías requeridas para asegurar su comparecencia ante eventuales citaciones judiciales.

Contexto y antecedentes

Tapia, quien preside la entidad madre del fútbol argentino desde 2017, mantiene un rol central en la conducción institucional del deporte más popular del país. La causa judicial, sin embargo, agrega tensión a su gestión y genera repercusiones tanto en el plano político como en el deportivo.

Hasta el momento no se informó sobre medidas restrictivas adicionales, aunque el expediente continúa en etapa de análisis y producción de prueba.

La decisión judicial sobre el pedido de salida del país podría conocerse en los próximos días.