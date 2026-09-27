Cayó una avioneta en Córdoba con cinco personas a bordo: dos menores fueron hospitalizados

Una avioneta cayó este domingo en una zona rural del sur de la ciudad de Córdoba con cinco personas a bordo: tres adultos y dos menores. Todos los ocupantes fueron rescatados conscientes y trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

El accidente ocurrió pasadas las 13:30, sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5, en las inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar y comenzaron a asistir a los ocupantes, con la colaboración de bomberos. El operativo se desarrolló en un sector de vegetación densa, lo que dificultó el acceso hasta la aeronave.

También intervino personal del servicio de emergencias 107, que brindó asistencia a las cinco personas y coordinó los traslados.

Los tres adultos fueron derivados al Hospital San Roque y al Hospital de Urgencias, mientras que los dos menores fueron trasladados al Hospital de Niños.

Qué se sabe de la avioneta

La aeronave involucrada es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios locales, el modelo tendría capacidad para cuatro personas, aunque al momento del accidente viajaban cinco ocupantes.

La aeronave terminó en un sector de monte próximo a la avenida Ciudad de Valparaíso. Según información difundida tras el operativo, dos jóvenes que llegaron antes que los equipos de emergencia colaboraron para localizar a los ocupantes luego de escuchar los gritos de uno de los menores.

Investigan las causas del accidente

Por el momento, no fueron determinadas oficialmente las causas que provocaron la caída de la avioneta.

Entre las primeras versiones recogidas en el lugar aparece la posibilidad de una falla mecánica, aunque esta hipótesis todavía debe ser confirmada mediante las pericias correspondientes. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inició la investigación técnica del siniestro.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la aeronave a precipitarse sobre la zona rural.