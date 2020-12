CFK: “Aquellos que tengan miedo, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra”

La ex mandataria dijo que “el lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer”, y disparó: “Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores, pero necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos”.

La vicepresidenta también consideró esta noche que los “desafíos” para el año próximo serán “rediseñar un nuevo sistema sanitario” y “alinear salarios y jubilaciones, precios de alimentos y tarifas”.

Durante el acto que comparte con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, indicó: “Yo no quiero que el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas”.