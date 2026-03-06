CGT presentó un amparo judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno

La CGT formalizó este jueves una acción de amparo contra la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Javier Milei, al considerar que los cambios impulsados vulneran garantías constitucionales y alteran el marco legal vigente en materia de empleo.

El planteo judicial fue presentado ante el fuero laboral, donde la central sindical solicitó que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos incluidos en el paquete de reformas. Además, pidió la suspensión inmediata de su aplicación hasta que exista una resolución definitiva.

Desde la conducción de la Confederación General del Trabajo, sostienen que la reforma introduce modificaciones que debilitan derechos laborales históricos, entre ellos aspectos vinculados a indemnizaciones, condiciones de contratación y estabilidad laboral.

Según argumentaron los dirigentes sindicales, el Gobierno avanzó con cambios estructurales en el régimen de trabajo sin el debido debate parlamentario ni consenso social, lo que —según señalaron— afecta el equilibrio del sistema laboral argentino.

La presentación judicial se inscribe en un escenario de fuerte tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, que desde el inicio de la gestión de Milei cuestionan el rumbo de las políticas laborales y económicas.

En este contexto, la CGT busca que la Justicia evalúe si las modificaciones impulsadas por el Gobierno respetan los principios constitucionales y los tratados internacionales que protegen los derechos de los trabajadores.

El proceso judicial ahora quedará en manos de los tribunales laborales, que deberán analizar el planteo y definir si corresponde avanzar con la suspensión de la normativa cuestionada mientras se resuelve el fondo del conflicto.