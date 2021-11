Chano se prepara para volver a los escenarios a tres meses del incidente que casi le cuesta la vida

Anuncio

Como el ave fénix, Santiago Moreno Charpentier -conocido popularmente como Chano- juntó sus cenizas y resurgió. Luego de pasar días críticos tras recibir un balazo en el abdomen durante un incidente policial por el que debieron extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas, el artista de 40 años encaró un nuevo tratamiento de rehabilitación en una comunidad terapéutica y se puso como objetivo volver cuanto antes a los escenarios.

Así fue como el 23 de septiembre presentó una nueva canción, y dio la noticia que sus fanáticos esperaban con ansias. “Queridos amigos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, gracias a Dios. En el día de mi cumpleaños quiero hacerles dos regalos”, anunció en su cuenta de Instagram. “El primero es una canción que se llama Quarentina, directo de mi corazón y el segundo es el encuentro más soñado de todos: el 4 de noviembre, que es una fecha tan importante para nosotros, voy a hacer un show alucinante en el estadio Luna Park”, agregó y confirmó su regreso a los escenarios. Y concluyó: “Gracias a los que siguen confiando, a los que me siguieron siempre. Un nuevo encuentro, una nueva canción, una nueva vida”.

Finalmente, terminó anunciando tres fechas debido a la demanda del público y en las últimos días palpitó su vuelta al ruedo junto a sus seguidores. “Todo liso. Se viene el primero de los 3 Lunas Y vos no la podes creer igual que yo”, manifestó junto a fotos y videos de los ensayos. Y aseguró que está “feliz y agradecido”.

Un día antes de recibir el alta para seguir con un tratamiento ambulatorio, el exlíder de Tan Biónica habló de sus adicciones. “Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde del un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada”, reveló en una entrevista con Jorge Lanata.

Y reveló el calvario que vivió por sus adicciones: “Unos días antes me interné, no le dije a nadie. Me interné muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada, consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa, consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada”.

Por estos “blancos” de su memoria, el artista no entendía que estaba pasando cuando se despertó en el sanatorio atado a una camilla. “No recordaba nada y quería que me suelten, me fueron dando medicación para calmarme, lo mandaron a mi hermano Bambi a contarme, es una de las personas que más quiero y no podía creer cuando me contaba lo que pasó, no lo creía, pensé que era algo que me dijeron para que parara de consumir. Desde las semanas antes no recuerdo nada, llegué a casa y empecé a ver objetos que había comprado que no reconocía, me contaron lo del tiro, la secuencia, me contó cosas mi médica en quien confío y a quien le contaba cuando consumía y no podía parar. Me contaron que estaba intubado y ella se acercaba y yo lloraba. Soy una persona buena, está mal que lo diga yo, pero no tengo relaciones conflictivas cuando no consumo”, explicó con seriedad e hizo especial hincapié en que está enfermo.

En referencia a su tratamiento psiquiátrico, se mostró muy entusiasmado por los avances que ha logrado. “Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme”, reconoció y reveló que durante su internación le escribió una canción a Marina, su mamá, a quien señala como la persona que le salvó la vida.En tanto, Marina recordó el incidente que tuvo lugar en Exaltación de la Cruz en diálogo Nelson Castro en Crónica de una tarde anunciada, en Radio Rivadavia. “Fue un milagro que haya sobrevivido, llegó una hora y media después. Se salvó porque todavía le queda algo por decir y porque con este episodio vamos a lograr que algo cambie”, dijo.

Además, señaló que la pandemia fue muy dura para su hijo y aunque puedo atravesar el 2020 sin muchas complicaciones porque estaba en tratamiento, los meses previos al incidente fueron difíciles y que su estado era “horrible, triste, gris y enfermo”. Si bien logró que se interne en una comunidad terapéutica, el músico solo estuvo un semana y quiso abandonar la institución, a pesar de que no estaba bien. “Entraba a su casa para ver que estuviera acostado en su cama y asegurarme que estuviera vivo”, relató Charpentier con angustia.

Hasta que al ver el grado de peligro de la situación, se comunicó con su obra social y pidió ayudar por una “emergencia psiquiátrica”. Así fue como junto a profesionales de salud intentó persuadir al músico para que accediera a internarse, pero se resistió y llamó a la policía, motivo por el que Marina y las ambulancias tuvieron que retirarse.

“Volví un domingo para hacer lo mismo. Pedí por favor que venga un psiquiatra y después sucedió lo que sabemos. Había que darle una inyección y llevarlo”, declaró y agregó: “El médico se asustó, llamó a los efectivos y vinieron. Mi hijo salió de la casa con su celular, estaba aterrado porque le agarró la paranoia. No tenía un cuchillo en la mano, tenía el celular”.

Si bien Chano explicó que no recuerda nada de lo ocurrido, su madre lo definió como una “situación muy loca” y aseguró que lo vivió con mucho dramatismo porque vio a su hijo caer con un disparo. En referencia al oficial que lo hirió, aseguró que ni ella ni el músico le guardan rencor. “Tenemos a la policía de seguridad en la puerta del barrio y todos lo conocen, todos los ayudaban a mi hijo… no sé que pasó, pero para mí el policía que disparó se asustó, no sabía que hacer, no estaba preparado”, concluyó.