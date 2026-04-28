Charly García fue dado de alta tras una cirugía renal y se recupera en su casa

El reconocido músico argentino Charly García fue dado de alta el lunes pasado luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica renal en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Según informaron fuentes cercanas, el artista ya se encuentra en su domicilio y evoluciona favorablemente.

La noticia llevó alivio tanto al público como a la prensa, que seguían con preocupación su estado de salud tras conocerse la operación. El procedimiento al que fue sometido el compositor fue una nefrectomía parcial, una cirugía que consiste en la extirpación de una parte del riñón.

De acuerdo al comunicado difundido durante su internación, la intervención fue programada y se desarrolló según lo previsto, sin complicaciones. Tras la operación, el músico pasó la noche en estado estable y bajo sedación, para luego continuar su recuperación en una habitación común de la clínica porteña.

“El procedimiento se realizó con éxito y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente”, indicaron desde su entorno. Además, remarcaron un dato clave para llevar tranquilidad: “en ningún momento requirió diálisis ni intervenciones adicionales fuera de lo habitual”.

El mensaje también incluyó un agradecimiento por el acompañamiento recibido: “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.

Cabe recordar que en los últimos años, Charly García ha reducido notablemente sus apariciones públicas debido a cuestiones de salud y movilidad, utilizando silla de ruedas y manteniendo un perfil bajo, lo que potencia el impacto de cada novedad sobre su estado.