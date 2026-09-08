Charly García y Nito Mestre se reencontraron a 51 años del histórico Adiós Sui Generis

Charly García y Nito Mestre volvieron a encontrarse para conmemorar los 51 años de una de las noches más emblemáticas del rock argentino: el histórico Adiós Sui Generis, realizado el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park.

El reencuentro tuvo lugar en el recientemente inaugurado bar La Fábrica, donde los músicos compartieron una cena íntima junto a amigos y colegas. También estuvieron presentes Zorrito Von Quintiero y Raúl Porchetto, mientras que León Gieco, quien había sido invitado, finalmente no pudo asistir.

Un reencuentro cargado de recuerdos

La reunión tuvo como protagonistas a los dos integrantes de Sui Generis, quienes repasaron anécdotas y recuerdos de los años en los que comenzaron a construir una de las duplas más importantes de la historia del rock nacional.

Según relató Nito Mestre en una entrevista posterior, la iniciativa surgió de Charly García, ya que hacía un tiempo que ambos músicos no se encontraban.

“Lo vi mucho mejor a Charly, contando anécdotas y viendo de fondo en la pantalla la película del Adiós Sui Generis”.

Durante la cena también hubo un momento de celebración. Charly y Nito recibieron una torta mientras los presentes les cantaban el cumpleaños. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y rápidamente generaron repercusión entre los seguidores de ambos artistas.

La fecha tuvo además un significado particular para Mestre. El 5 de septiembre coincide con el Día Mundial de los Hermanos, una casualidad que el músico vinculó con la relación construida junto a García a lo largo de más de cinco décadas.

“51 años después de aquel 5 de septiembre del Adiós en el Luna Park, la vida, el colegio y por sobre todo la música nos hermanaron para siempre”.

El mensaje finalizó con una dedicatoria para su compañero: “¡Feliz día @charlygarcia!”.

La musicalización del video también aportó un detalle simbólico. Mestre eligió “We Are Family”, el clásico de Sister Sledge, para acompañar las imágenes del encuentro.

La noche que marcó al rock argentino

El 5 de septiembre de 1975, Sui Generis llegó al Luna Park para despedirse de su público. La enorme convocatoria obligó a realizar dos funciones, en una jornada que quedó grabada como uno de los grandes acontecimientos del rock argentino.

Charly García y Nito Mestre habían comenzado su historia musical durante su etapa escolar. Con Sui Generis construyeron canciones que trascendieron generaciones y consolidaron una de las obras fundamentales de la música popular argentina.

La despedida fue registrada posteriormente en el álbum doble Adiós Sui Generis y en la película dirigida por Bebe Kamin, documentos que preservaron aquel acontecimiento y contribuyeron a convertirlo en parte de la memoria cultural del país.

51 años después, una amistad que permanece

A más de cinco décadas de aquella despedida, Charly García y Nito Mestre volvieron a compartir una mesa para recordar una historia que comenzó en el colegio y que terminó convirtiéndose en un capítulo esencial del rock argentino.

Esta vez no hubo un escenario multitudinario ni una despedida. Hubo amigos, una torta, recuerdos y anécdotas.

Pero el significado fue igualmente especial: 51 años después de Adiós Sui Generis, el vínculo entre Charly y Nito continúa vigente.

🎸 La banda terminó, pero la música y la amistad quedaron para siempre.