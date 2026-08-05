Chikungunya en Argentina: notificaron 21 nuevos casos y el dengue se mantiene sin nuevos contagios autóctonos

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó la notificación de 21 nuevos casos de fiebre chikungunya durante la semana epidemiológica (SE) 29, aunque aclaró que corresponden a semanas anteriores según la fecha de inicio de síntomas, consulta médica o toma de muestra. En paralelo, el organismo confirmó que no se registraron nuevos casos de dengue con inicio de síntomas posterior a la SE 22, por lo que la situación epidemiológica de esa enfermedad permanece estable.

Chikungunya: casi 3.000 casos en la temporada

De acuerdo con el informe oficial, durante la temporada 2025-2026 se notificaron 2.946 casos confirmados y probables de fiebre chikungunya en todo el país.

El reporte destaca que el 96% de los casos se concentra en la región del Noroeste Argentino (NOA), consolidando a esa zona como el principal foco de circulación del virus.

Además, las autoridades sanitarias señalaron que los casos con antecedente de viaje corresponden a personas que estuvieron en Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, por lo que fueron clasificados como casos importados.

Dengue: sin nuevos casos desde la semana 22

Respecto del dengue, el Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que se mantienen 69 casos notificados durante la temporada 2025-2026, sin incorporar nuevos contagios confirmados con inicio de síntomas posteriores a la SE 22.

Durante la última semana analizada se notificaron 163 casos sospechosos, de los cuales 103 fueron descartados, mientras que el resto continúa bajo análisis.

Asimismo, permanecen 332 casos probables en investigación, la misma cifra informada en la semana epidemiológica anterior.

El Ministerio de Salud pidió reforzar la vigilancia epidemiológica

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación instó a las jurisdicciones a completar los estudios de laboratorio para definir el diagnóstico de los casos probables y mantener una vigilancia epidemiológica activa que permita detectar de manera temprana cualquier reinicio de la transmisión autóctona del dengue.

Las autoridades también remarcaron la importancia de obtener segundas muestras en los pacientes clasificados como probables para confirmar o descartar la infección.

Además, recomendaron intensificar la búsqueda de personas con cuadros febriles en las zonas donde existan casos probables y profundizar la investigación de los síndromes febriles agudos inespecíficos (SFAI) para identificar su origen y fortalecer la respuesta sanitaria.