Chile decretó el estado de catástrofe en Las Condes por un aluvión

Un aluvión registrado en la comuna de Las Condes, en el oriente de Santiago de Chile, dejó seis personas heridas y provocó importantes daños materiales. Ante la emergencia, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe en esa zona.

“Como resultado de la información levantada (…) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, anunció Kast en redes sociales.

Vehículos arrastrados por el agua y el barro

El fenómeno se produjo en un sector precordillerano al este de Santiago, en medio de las fuertes lluvias que afectan a la zona centro-sur de Chile. El caudal arrastró vehículos y buses, mientras que videos difundidos por ciudadanos mostraron a pasajeros dentro y sobre el techo de uno de los transportes.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que entre los heridos hay un niño de un año. De manera preliminar, señaló que la obstrucción de dos ductos podría haber originado el intenso torrente.

Codina también vinculó las consecuencias del desastre con el incendio registrado durante el verano pasado en esa zona precordillerana, que provocó la pérdida de la capa vegetal que sostenía el terreno.

Operativo de rescate

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el agua y el barro ingresaron a viviendas. Las inundaciones también afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

“Hemos salido (a ayudar) principalmente a personas que quedan atrapadas en su vehículo, en el interior; en casas en que ha entrado el barro; en universidades en que quedan aisladas también las personas”, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

El jefe de Bomberos agregó que los equipos debían extraer a las personas de un sector de difícil acceso y continuar con las tareas profesionales de rescate. En el lugar también trabajaron efectivos de Carabineros de Chile.

Antecedentes del temporal en Chile

El temporal que afecta a distintas regiones de Chile provocó en la víspera la muerte de una persona. Ese fallecimiento se sumó a al menos otras 15 víctimas registradas durante el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año, en 10 de sus 16 regiones.

Aquel fenómeno dejó más de 3.000 personas damnificadas y ocasionó desbordes de caudales, inundaciones y daños en infraestructura.