Chile: le depositaron 200 mil dólares por error, renunció a su trabajo y ahora no pueden encontrarlo

El hombre dice que no va a devolver el dinero ya que no fue un error de él. Ahora le iniciaron acciones legales por “apropiación indebida”.

Un hombre chileno está en el ojo de la tormenta luego de que le depositaran por error 200 mil dólares. Al recibir semejante cantidad de dinero, renunció a su trabajo y desapareció. Según sostuvo el abogado del exempleado de la productora de fiambres, este no va a devolver la plata ya que señala que no fue un error que él haya cometido, si no de terceros.

Pese al argumento que dio el sujeto, los dueños del comercio hicieron una denuncia ante la justicia por “apropiación indebida” de 281 millones de pesos chilenos. Desde la compañía indican que todo fue un error de recursos humanos y el hombre recién se dio cuenta que era millonario cuando fue a cobrar el sueldo de mayo.

Según relatan, lo primero que hizo el hombre fue mantenerse callado ya que por ese momento nadie le había manifestado la necesidad de que devolviera el dinero, pero al día siguiente recursos humanos se percató del error y le solicitó que devolviera el monto depositado, pero eso nunca pasó.

Luego de analizarlo esta persona decidió enviar una carta a la empresa donde señalaba que renunciaba al trabajo y que se iba a ir. El gran problema que atraviesa ahora la productora es que nadie puede localizarlo y pese a la acción judicial el exempleado no tiene la voluntad de devolver el dinero.Para la compañía, el hombre no tiene derecho a quedarse con la plata ya que, pese a que fue un error, no le pertenece y recursos humanos advirtió el error rápidamente.