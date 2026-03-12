Chiqui Tapia habló tras presentarse en Tribunales: “La AFA ha actuado dentro del marco de la legalidad”

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se presentó este jueves ante la Justicia para brindar explicaciones en una causa que investiga aspectos administrativos y decisiones institucionales vinculadas al funcionamiento del organismo que rige el fútbol argentino.

Al retirarse de los tribunales, Tapia se refirió brevemente al proceso judicial y sostuvo que la institución actuó correctamente en cada uno de los pasos que se investigan.

“La AFA ha actuado dentro del marco de la legalidad”, afirmó el dirigente ante la prensa.

Según indicó, la presentación se realizó con el objetivo de aportar la documentación y los argumentos necesarios para aclarar las dudas planteadas en el expediente.

Defensa de la gestión en AFA

Tapia también remarcó que la conducción del fútbol argentino se mantiene abierta a colaborar con la Justicia y destacó que todas las decisiones adoptadas por la entidad se tomaron respetando los procedimientos legales vigentes.

El dirigente subrayó que la AFA continúa trabajando con normalidad y que la investigación judicial no afecta el desarrollo de las competiciones ni la organización institucional del fútbol nacional.

En ese sentido, insistió en que el organismo mantiene una postura de transparencia y cooperación frente a cualquier requerimiento judicial.

Contexto institucional

La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un período de fuerte actividad institucional y deportiva, en el que se combinan competencias locales, compromisos internacionales y distintos procesos administrativos vinculados a la gestión del fútbol profesional.

La causa judicial en la que declaró Tapia busca esclarecer determinados aspectos administrativos, aunque desde la conducción de la AFA aseguran que todas las actuaciones se realizaron respetando las normas vigentes.