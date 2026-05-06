Choque entre dos Ford Ka terminó con un vuelco, pero sin heridos en Villa Mercedes

Un siniestro vial ocurrido este miércoles 6 de mayo por la mañana en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, dejó como saldo importantes daños materiales pero sin personas heridas.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 en la intersección de las calles Europa y Necochea, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron dos automóviles Ford Ka.

Uno de los vehículos era conducido por un joven de 18 años, quien circulaba por calle Necochea de este a oeste. Tras el impacto, el automóvil terminó volcado sobre uno de sus laterales. El otro rodado era manejado por un hombre de 75 años, que transitaba por calle Europa de sur a norte.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional 10ª, junto a efectivos de la División Accidentología Vial Villa Mercedes y una ambulancia del Sempro.

Ambos conductores fueron asistidos en el sitio, pero no requirieron traslado a centros de salud, ya que no presentaban lesiones. En consecuencia, el hecho solo dejó daños materiales.

Además, se les practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo en ambos casos, con 0,00 g/l de alcohol en sangre.

Durante el operativo, el personal policial dispuso cortes preventivos en calles cercanas para facilitar las tareas periciales. Una vez finalizadas, el tránsito fue restablecido con normalidad.