Choque múltiple en San Luis: una mujer resultó herida tras un violento accidente en avenida Lafinur

Una mujer de 31 años resultó herida este martes por la tarde tras un choque múltiple ocurrido en la ciudad de San Luis, en una de sus arterias principales. El siniestro involucró a cuatro vehículos y generó un importante despliegue policial y sanitario.

De acuerdo a la información brindada por la División Accidentología Vial San Luis, el hecho se registró cerca de las 15:15 en la intersección de la avenida Lafinur y calle 25 de Mayo, un punto de alto tránsito vehicular en la capital provincial.

Según las primeras averiguaciones, un hombre de 35 años que conducía una Chevrolet S10 en sentido norte-sur perdió el control del rodado por causas que aún se investigan. La camioneta despistó, cruzó de carril e impactó de frente contra un Toyota Corolla, manejado por un joven de 19 años que circulaba en sentido contrario acompañado por una mujer de 31 años.

En medio de la secuencia, la camioneta también colisionó con su parte trasera a un Ford Fiesta, conducido por un hombre de 31 años que transitaba en la misma dirección. A su vez, el Toyota Corolla fue impactado desde atrás por un Chevrolet Onix Joy, guiado por una mujer de 37 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, la acompañante del Toyota Corolla resultó lesionada. Fue asistida en el lugar por personal del Sempro y luego trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibió atención médica de mayor complejidad.

El resto de los involucrados no sufrió heridas. En tanto, se realizaron controles de alcoholemia a los cuatro conductores, arrojando resultados negativos en todos los casos (0,00 g/l de alcohol en sangre).

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial en sectores de alta circulación de la ciudad, donde maniobras imprevistas pueden desencadenar siniestros de gran magnitud.