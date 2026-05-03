Chulo Medina en Villa Mercedes: la historia de un percusionista que demuestra que la música no tiene edad

El amor no tiene edad, la música tampoco | Por Marina Bridger

Hoy, entre mesas, vasos y ese murmullo que nunca se calla del todo, apareció él: Chulo Medina.

Percusionista desde antes de saber bien qué era el tiempo… pero ya marcándolo.

A los ocho, la vida le hizo un “parate”.

Mamá dijo: primero la escuela.

Chulo, obediente… pero con ritmo en pausa, no en pausa total.

Terminó el primario. Y volvió. Como vuelven las buenas canciones: inevitable.

El taller de su papá fue su primer escenario.

No había luces. Había herramientas.

Y sin embargo, ahí empezó todo.

Porque la música —cuando es de verdad— no necesita glamour: necesita verdad.

Hoy, ese pibe que golpeaba superficies como si fueran tambores, es parte de Miguel Domínguez Trío.

Un trío que no pide permiso.

Soul, jazz, blues, rock.

Nada de lo que “suena ahora”. Todo lo que suena bien.

Se juntaron por esas casualidades que no son casuales.

Y hacen algo raro en estos tiempos: salen del libreto.

Tocan para oídos que no buscan ruido… buscan sabor.

Chulo, además, enseña.

Más de 40 alumnos.

Y una idea que rompe esquemas: no hace falta saber leer para sentir.

Ni para tocar.

Ni para entender una partitura.

Hay chicos que todavía no arrancaron la primaria…

y ya leen música mejor que muchos adultos leen la vida.

Porque, dice, la música no es un lujo.

Es una necesidad.

Como respirar.

Como correr —y eso también lo sabe—.

Entre la música y el deporte encontró algo simple y difícil:

lo que lo hace feliz.

Y tira una invitación sin vueltas:

alguna vez, agarrá ese instrumento que siempre te miró desde lejos.

Probá.

Total, en la música no hay edad.

Solo ganas.

Y, quién te dice…

capaz ahí empieza tu nuevo primer amor.

🥁 El amor no tiene edad… y la música tampoco. En Villa Mercedes, la historia de Chulo Medina emociona: un percusionista que volvió a su pasión y hoy enseña a más de 40 alumnos que sentir es más importante que saber. 🎶 Entre jazz, soul y blues, deja un mensaje claro: nunca es tarde para empezar. 💬 ¿Y si hoy probás eso que siempre quisiste? #ChuloMedina #Música #VillaMercedes #HistoriasQueInspiran #Jazz #Soul #Blues #Cultura #MarinaBridger #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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