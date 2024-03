Coincidiendo con el éxito del festival “Calle Angosta Cuarteto”, delincuentes ciberataques para generar un conflicto con el evento, utilizando una página clon del medio “El diario de San Luis” criticando el festival, en un claro ciberataque.

Consultado el equipo de redacción de “El Diario de San Luis”, nos explicaron que se encuentran acostumbrados a este tipo de ciberataques, especialmente en épocas de campañas políticas. El modus operandi es bastante común: crean una página con un nombre similar, roban logo, cargan un par de noticias que parecen reales, y luego ponen una noticia con la que intentan “operar”, tocando un tema sensible.

También nos explicaron que debido a los múltiples ataques en épocas de campañas políticas, no lo consideran un problema, por lo cual ya han desarticulado varios casos parecidos, algunos a través de medidas legales.

“-Tenemos un equipo legal, y una consultora privada de seguridad informática con la que trabajamos asiduamente. “El diario de San Luis” es una persona jurídica, por lo cual la suplantación de identidad está penada con prisión en el artículo 139 del código penal. Si recibiesen un correo o un mensaje destinado a nosotros, también infringen el artículo 153. En esta ocasión, la operación ha sido realizada de manera casi infantil, en la que cambiaron el nombre de la página dos o tres veces, lanzaron solicitud a algunos políticos, y escribieron una noticia como para intentar crear un conflicto con un evento que realizó el municipio junto a productores privados.”

Con respecto a las medidas que van a tomar, la redacción nos contó lo siguiente:

“- Se nos avisó de forma muy rápida, por lo cual no pasó a mayores, tuvimos contacto con autoridades de la municipalidad, y ya se envió todo el material, como también los perfiles falsos que compartieron en los grupos Gitaneando. Por lo general son trabajos de operación política bastante inútiles, por que no pueden validar las páginas, Facebook no les deja promocionar, y dan de baja los perfiles.”

“-Nosotros enviamos la denuncia a nuestro departamento legal, y ellos ven si es necesario continuar trabajando en el tema. Las imágenes dejan metadatos, que al subirse a Facebook suelen perderse, pero las herramientas de peritaje forense informático, la mayoría de las veces permiten ver hasta el dispositivo y la geolocalización de las mismas. Hemos tenido que contratar estos servicios desde hace un par de años, mas que nada por el nombre de nuestra página, que lo han codiciado bastante, han querido comprarlo, y ante nuestra negativa, hemos recibido intentos de hacer caer el medio de todos los tipos.”

Desde #VMI nos solidarizamos con El Diario de San Luis, y recomendamos a nuestros lectores asegurarse siempre de que medios recibe la información con la que se nutre, y la que comparte.

Los expertos recomiendan también chequear siempre las páginas que se visitan, y no dar click en links sospechosos.