Científicas argentinas investigan un spray nasal que podría prevenir el hantavirus

El hantavirus volvió a instalarse en la agenda sanitaria mundial luego de la muerte de tres personas que se contagiaron a bordo del crucero MV Hondius, un episodio que generó preocupación internacional por la posibilidad de transmisión entre humanos de la cepa Andes.

En ese contexto, un grupo de científicas argentinas desarrolla una investigación con resultados preliminares alentadores sobre un spray nasal que podría ayudar a prevenir el contagio del virus. El estudio se realiza en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán”.

La investigación se centra en la carragenina, un compuesto natural derivado de algas rojas que ya había mostrado eficacia antiviral durante la pandemia de coronavirus.

Qué descubrieron las investigadoras argentinas

Según reveló la investigadora Andrea Vanesa Dugour, el proyecto comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando el spray nasal fue utilizado en estudios clínicos con personal de salud expuesto al virus.

“Empezamos con ensayos in vitro de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus”, explicó la científica sobre los primeros trabajos realizados con coronavirus.

Posteriormente, los ensayos clínicos realizados con médicos y enfermeros expuestos al Covid mostraron una eficacia cercana al 80% en la prevención de contagios utilizando el spray nasal varias veces al día.

A partir de esos resultados, las investigadoras decidieron avanzar sobre la cepa Andes del hantavirus, considerada la variante más peligrosa debido a que documentó transmisión entre personas.

Cómo actuaría el spray contra el hantavirus

De acuerdo a los primeros estudios de laboratorio, la carragenina tendría actividad antiviral sobre células infectadas con hantavirus.

Las científicas explicaron que el spray funcionaría como una especie de “atrapa virus”, bloqueando el ingreso viral desde la nariz e impidiendo que llegue a los pulmones, donde suele producir las formas más graves de la enfermedad.

“Tenemos resultados alentadores, donde hemos visto que este spray nasal tiene actividad antiviral contra la cepa Andes”, sostuvo Dugour en declaraciones difundidas por medios nacionales.

Sin embargo, aclararon que la investigación aún se encuentra en etapa preliminar y que los resultados todavía no fueron publicados oficialmente en revistas científicas.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores silvestres a través de heces, orina y saliva contaminadas.

En Argentina, la cepa Andes es la de mayor relevancia epidemiológica porque fue una de las primeras variantes del mundo en demostrar transmisión interpersonal, especialmente en brotes registrados en la Patagonia.

Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares y malestar general, aunque en cuadros graves puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones respiratorias severas.

Un spray de venta libre que podría convertirse en aliado preventivo

Las investigadoras remarcaron que el spray nasal no sería un tratamiento para personas ya infectadas, sino una posible herramienta preventiva complementaria.

Además, destacaron que el producto lleva aproximadamente 10 años en el mercado y es de venta libre, aunque insistieron en que todavía se necesitan más estudios y evidencia científica para confirmar su eficacia específica contra el hantavirus.

Mientras tanto, la principal recomendación sanitaria continúa siendo evitar el contacto con ambientes contaminados por roedores y mantener las medidas preventivas tradicionales.