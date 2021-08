Científicos determinaron que los síntomas del COVID-19 pueden variar según el género y la edad

Los síntomas causados por el coronavirus difieren entre los grupos de edad y entre hombres y mujeres, mostró un artículo de investigación publicado en The Lancet Digital Health. Estas diferencias son más notorias entre los grupos de edad más jóvenes (16-59 años) en comparación con los grupos de mayor edad (60-80 años). El estudio muestra, además, que los hombres tienen síntomas diferentes en comparación con las mujeres en las primeras etapas de la infección por COVID-19.

La investigación, de la que se hace eco Mint, estuvo dirigida por expertos del King’s College London y analizó los datos de la aplicación ZOE COVID Symtom Study, entre el 20 de abril y el 15 de octubre de 2020. Se examinaron 18 síntomas, que tenían diferente relevancia para la detección precoz en distintos grupos.

La autora principal Claire Steves, del King’s College de Londres, declaró a medio locales: “Es importante que las personas sepan que los primeros síntomas son de gran alcance y pueden ser diferentes para cada miembro de una familia u hogar. Las directrices de las pruebas podrían actualizarse para permitir que los casos se detecten más temprano, especialmente ante las nuevas variantes que son altamente transmisibles”.

Lo que llamó la atención es que la perdida de olfato no era tan relevante en personas mayores de 60 y no fue nada relevante en sujetos mayores de 80 años. La diarrea fue clave en los grupos de mayor edad. La fiebre, en cambio, no fue una característica temprana de ningún grupo de edad.

Los hombres eran más propensos a tener dificultades respiratorias, fatiga y escalofríos, mientras que las mujeres eran más propensas a informar falta del olfato, dolor en el pecho y tos persistente.

Los datos de la aplicación demostraron previamente que las vacunas habían ayudado a convertir el Covid en un “fuerte resfrío”. Los británicos con el esquema completo de vacunas, contraen el virus con más probabilidades de sufrir dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos y dolor de garganta.

El coautor del estudio, el doctor Marc Modat, aclaró que como parte del trabajo, “se ha podido identificar que el perfil de los síntomas debidos al COVID-19 difiere de un grupo a otro. Esto sugiere que los criterios para alentar a quienes se someten a la prueba deben personalizarse utilizando su información, como la edad. Alternativamente, se podría considerar un conjunto más amplio de síntomas, de modo que se tengan en cuenta las diferentes manifestaciones de la enfermedad en los diferentes grupos”.

Hay que tener en cuenta que estos modelos se aplicaron con la primera cepa del virus, pero todo apunta a que las variantes Delta o la recién descubierta Lambda también diferirán entre los grupos de población.