Cierra una fábrica textil en Villa Mercedes y deja sin empleo a varias trabajadoras

Una fábrica textil cerró de manera definitiva en Villa Mercedes, San Luis, y dejó sin empleo a un grupo de trabajadoras, algunas con más de 35 años de antigüedad. La planta pertenecía a Industria Argentina de la Indumentaria S.A. y estaba ubicada en calle 25 de Mayo 2385.

La decisión fue confirmada por Ariel Bea, secretario adjunto del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). A partir del cierre, la producción de la empresa quedará concentrada en su establecimiento de Santa Fe.

Impacto en el empleo industrial

El cierre se produjo en un contexto de deterioro de la actividad textil, de indumentaria, cuero y calzado. Según datos difundidos por la Fundación Pro Tejer, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el sector perdió 1.042 empresas y 28.322 puestos de trabajo registrados.

Además, el INDEC informó que en julio de 2026 la utilización de la capacidad instalada industrial fue del 58,2%, frente al 58,4% registrado durante el mismo mes del año anterior.

El artículo atribuye parte de la situación a la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei y al deterioro del mercado interno, factores que, según el análisis publicado, dificultan la competencia de los fabricantes nacionales.

La situación en San Luis

En la provincia de San Luis, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron 415 empresas con personal registrado y 8.716 puestos de trabajo formales, de acuerdo con datos oficiales citados en un relevamiento.

Dentro de ese período, la industria manufacturera perdió 41 empleadores y redujo un 14,4% la cantidad de trabajadores registrados.

Villa Mercedes tiene una histórica vinculación con la actividad industrial. La pérdida de la planta afecta tanto a las trabajadoras despedidas como a sus familias y al circuito productivo local.