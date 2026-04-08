Cierre del estrecho de Ormuz: Irán interrumpe el paso de petróleo y crece la tensión global

La República Islámica de Irán volvió a cerrar este miércoles el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo, en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente. La medida generó impacto inmediato en la navegación internacional y encendió alertas en los mercados energéticos.

Según informó la agencia estatal Press TV, varios buques petroleros debieron modificar su trayectoria ante la imposibilidad de atravesar el paso. Uno de los casos destacados fue el del buque Auroura, que realizó un giro de 180 grados cerca de la costa de Musandam, regresando hacia el Golfo.

El estrecho, ubicado entre la isla Larak y la península de Musandam, es considerado un punto crítico del comercio global, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo mundial. Su cierre implica consecuencias directas en la logística energética y en la estabilidad geopolítica.

La decisión iraní se produjo tras nuevos ataques atribuidos a Israel en territorio de Líbano, pese al anuncio de una tregua impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien había propuesto suspender los bombardeos durante un período de dos semanas.

De acuerdo con la agencia semioficial Fars, el tránsito de buques en el estrecho se detuvo de manera simultánea con los últimos ataques. No obstante, tras un cese al fuego parcial, Teherán permitió el paso seguro de dos petroleros, en un gesto limitado de distensión.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que su país garantizará la navegación durante la tregua, siempre que cesen las agresiones. Además, advirtió que Irán detendrá sus “operaciones defensivas” únicamente si se respetan las condiciones acordadas.

El conflicto pone nuevamente en el centro de la escena al estrecho de Ormuz como pieza clave del tablero internacional, con potencial impacto en los precios del crudo y en la seguridad energética global.