Ciudad de San Luis: murió la mujer de 86 años atacada en un robo en el barrio 119 Viviendas

Una mujer de 86 años, conocida como “Coca” y jubilada como enfermera, falleció luego de haber sido brutalmente golpeada durante un robo en su vivienda de la ciudad de San Luis. El hecho es investigado como homicidio en ocasión de robo, según confirmaron fuentes vinculadas a la causa.

El grave episodio ocurrió en la manzana 230 del barrio 119 Viviendas, en la zona oeste de la capital provincial, dentro del sector conocido como “Cerro de la Cruz”, al oeste de la Primera Rotonda de la Vía del Peregrino.

Investigación en curso y primeras precisiones extraoficiales

De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada con múltiples golpes en el baño de su casa. “Efectivamente, estamos investigando un asesinato en ocasión de robo”, indicó una fuente consultada por medios locales.

Otra fuente detalló que la víctima “estaba muy golpeada y cuando la subieron a la ambulancia estaba inconsciente”. Fue trasladada de urgencia, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Entre los elementos sustraídos se encuentran dinero en efectivo, un televisor y un teléfono celular, además de otras pertenencias personales.

El escenario del crimen se ubica sobre el bulevar La Totora, a unos 300 metros del cruce de Avenida Carlos Gardel con el Bulevar Pekolj, un sector residencial del oeste capitalino.

Consternación en el barrio 119 Viviendas

El hecho generó una profunda conmoción entre vecinos y vecinas del barrio 119 Viviendas, quienes describieron a “Coca” como una persona querida y muy conocida en la zona. “Charlaba con todo el mundo”, relató una vecina visiblemente afectada.

Según testimonios, el domingo por la tarde la mujer habría abierto la puerta a un joven que le sustrajo dinero. Horas más tarde, durante la noche, se produjo el ataque que derivó en su muerte.

En el lugar trabajó personal de la División Homicidios, mientras se realizaban pericias y relevamientos en busca de identificar a los responsables.

La escena también dejó una imagen que conmovió al vecindario: un perro llamado “Falso”, adoptado por la mujer, permanecía en las inmediaciones mientras se desarrollaba el operativo.

Contexto y preocupación por la seguridad

El caso vuelve a poner en debate la problemática de la inseguridad en sectores residenciales de la ciudad de San Luis, especialmente en barrios de la zona oeste.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia provincial, que busca esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.