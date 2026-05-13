Claudio Poggi aceptó la renuncia de todos los funcionarios de Vinculación Interjurisdiccional y elimina el área

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aceptó la renuncia de todos los funcionarios de la Secretaría de Estado de Vinculación Interjurisdiccional, un organismo que dejará de formar parte de la nueva estructura ministerial que impulsa el Ejecutivo provincial.

La medida se enmarca dentro del proceso de reorganización administrativa que lleva adelante el Gobierno provincial y que contempla la eliminación de distintas áreas con rango ministerial. Según se informó oficialmente, las funciones estratégicas de la dependencia serán absorbidas por la Secretaría General de la Gobernación.

Entre las tareas que pasarán a otra órbita se encuentran la administración de la Casa de San Luis en Buenos Aires y la vinculación institucional con otras provincias y embajadas.

Desde el Ejecutivo señalaron que ningún trabajador estatal perderá su empleo como consecuencia de la disolución de la secretaría, ya que el traspaso alcanza únicamente a los cargos políticos y los empleados continuarán desempeñándose bajo la órbita de otras áreas gubernamentales.

Uno de los puntos destacados del anuncio es la situación de la Casa de San Luis en la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble había sido puesto a la venta mediante licitación pública a fines de 2024, aunque en aquella oportunidad no se presentaron oferentes. El Gobierno provincial mantiene la intención de vender el edificio y espera una mejora en el mercado inmobiliario para avanzar con la operación.

Según se indicó, los fondos provenientes de esa venta estaban previstos para financiar parte de la reconstrucción del Policlínico Regional de Villa Mercedes, una obra que actualmente se encuentra en ejecución.

La decisión se suma a otros cambios recientes impulsados por el Gobierno provincial, que ya anunció la eliminación o reorganización de distintas áreas del gabinete. En los próximos días, el Ejecutivo enviará a la Legislatura el nuevo proyecto de Ley de Ministerios con la estructura definitiva de funcionamiento del Estado provincial.