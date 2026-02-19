Claudio Poggi adjudicó la ampliación del Hospital de Salud Mental con una inversión de $2.000 millones

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este miércoles el decreto de adjudicación para la ampliación, refacción y remodelación del Hospital de Salud Mental, una obra que demandará una inversión de 2.000 millones de pesos y que busca modernizar integralmente el edificio tras más de una década sin intervenciones estructurales de fondo.

El proyecto contempla la construcción de 1.100 metros cuadrados nuevos y la refuncionalización y mantenimiento de más de 3.000 metros cuadrados ya existentes. La ejecución está prevista en un plazo de 360 días.

A fines de 2025, el mandatario provincial había visitado en dos oportunidades el hospital. En la primera, anunció la decisión de avanzar con la ampliación; en la segunda, firmó el llamado a licitación. Este miércoles regresó al establecimiento para concretar la adjudicación formal de los trabajos.

Durante el acto, Poggi destacó el rol del sistema público de salud frente a la creciente demanda y reconoció el trabajo del personal sanitario. Señaló que la mejora edilicia contribuirá tanto a optimizar las condiciones laborales como a fortalecer la confianza de los pacientes.

“El paciente que llega a este hospital viene atravesando un dolor o una angustia. Encontrarse con un edificio deteriorado no genera confianza. Esta obra será un antes y un después”, afirmó.

El director de Infraestructura Sanitaria, Alejandro Vrbos, explicó que el hospital no recibía intervenciones significativas desde hacía más de diez años. Entre los principales cambios, se construirán nuevos consultorios de psicología y psiquiatría, y en el sector posterior se habilitará un área de internación con 22 camas nuevas.

Por su parte, la ministra de Salud, Teresa Nigra, sostuvo que la obra permitirá duplicar tanto la cantidad de camas como de consultorios y modernizar integralmente la estructura edilicia. Además, confirmó que el CAPS Nº15 “Eva Perón”, que funciona en el mismo predio, también será renovado.

La funcionaria reconoció que parte de la infraestructura sanitaria provincial presentaba deterioro, incluso con consultorios clausurados por hundimientos de suelo, y subrayó que la gestión priorizó la inversión en salud pública con recursos limitados.

El Gobernador enmarcó la intervención dentro de un proceso más amplio de recuperación de edificios sanitarios en la provincia, que incluyó obras en la Maternidad Provincial y hospitales de referencia. Señaló que, salvo el Hospital “Ramón Carrillo”, el resto de los establecimientos requería trabajos de puesta en valor.

Las autoridades pidieron comprensión a la comunidad hospitalaria, ya que durante el año de ejecución deberán convivir con las obras sin que se resienta la atención. Si los plazos se cumplen, la inauguración podría realizarse en febrero del próximo año.