Claudio Poggi destacó inversiones en salud y seguridad durante su visita a Villa Mercedes

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, realizó este jueves una visita a Villa Mercedes y dialogó con la prensa local sobre las inversiones que el Ejecutivo provincial lleva adelante en infraestructura sanitaria y de seguridad. Entre los principales anuncios, remarcó las obras de modernización en hospitales, centros de salud y puestos limítrofes distribuidos en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, el mandatario provincial resaltó la fuerte inversión destinada al sistema de salud pública. “Hemos hecho una gran inversión en el Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’, en los hospitales de referencia y en los centros de atención primaria barriales, que son el primer vínculo con el vecino, con el paciente”, expresó.

Uno de los ejes de la recorrida fue la refacción y ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ‘Doctor Enrique Tallaferro’, ubicado en el barrio El Criollo. Según explicó Poggi, la obra representa una mejora clave para la atención sanitaria de los vecinos de la zona y sectores aledaños.

“Es una infraestructura importante que el barrio El Criollo y otros aledaños necesitaban. Es toda una modernización, ampliación y puesta en valor”, afirmó el Gobernador.

Además, recordó que durante los nueve meses que duró la obra, el CAPS funcionó de manera provisoria en una escuela cercana, a la que agradeció por la colaboración prestada durante el proceso de refacción.

Inversiones estratégicas en salud pública

Poggi también se refirió al avance del nuevo hospital que se construye detrás de la Terminal de Ómnibus de Villa Mercedes, una obra considerada estratégica para el sistema sanitario provincial.

“Estamos invirtiendo mucho en salud pública en la ciudad, tanto en el nuevo hospital que está detrás de la Terminal de Ómnibus, un hospital de referencia, como en la reconstrucción y modernización tecnológica del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’”, sostuvo.

El mandatario indicó que el objetivo es que el Policlínico quede completamente operativo y finalizado el próximo año. Actualmente, algunos sectores ya fueron habilitados mientras continúan las tareas en otras áreas del edificio.

Obras en puestos limítrofes y mejoras en seguridad

Durante el contacto con la prensa, el Gobernador también anunció el inicio de un programa integral de mejoras en los puestos limítrofes de la provincia.

Según explicó, las obras comenzaron este miércoles en Desaguadero y contemplan trabajos de infraestructura edilicia, incorporación tecnológica y optimización de los sistemas de control.

“Estaban todos abandonados. Es el lugar donde trabajan nuestros agentes de seguridad”, señaló Poggi, al tiempo que destacó la importancia de la infraestructura digital y las cámaras de vigilancia instaladas en esos puntos estratégicos.

El jueves por la mañana, los trabajos continuaron en Vizcacheras, sobre la Ruta Nacional 8, y en el puesto limítrofe de Justo Daract, ubicado sobre la Ruta Nacional 7. Próximamente, las tareas se extenderán a La Punilla.

“Son 14 los puestos fronterizos pavimentados de toda la provincia que gradualmente vamos a poner en valor”, concluyó el Gobernador.