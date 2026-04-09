Claudio Poggi destacó la rápida intervención ante un caso de violencia escolar y pidió mayor atención de las familias

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se refirió a la intervención del Gobierno provincial ante un reciente caso de violencia escolar y remarcó la importancia de la actuación coordinada entre distintas áreas del Estado.

“Estamos siguiendo el tema”, aseguró el mandatario, al tiempo que destacó la necesidad de prestar especial atención a este tipo de situaciones, en un contexto donde crecen las alertas por episodios vinculados a entornos digitales y conductas de riesgo en jóvenes.

Trabajo articulado y respuesta inmediata

Poggi valoró especialmente el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de San Luis, señalando que esta articulación permitió activar rápidamente los mecanismos de prevención.

“Antes estábamos aislados, ahora estamos articulados”, afirmó, en referencia al cambio en la coordinación institucional. A partir de esa interacción, explicó, se puso en marcha un protocolo provincial que involucró a distintas áreas:

Seguridad

Salud

Educación

Justicia

El mandatario subrayó que el procedimiento permitió verificar la situación y actuar con rapidez, lo que consideró clave para evitar consecuencias mayores.

El rol de las familias en la prevención

En su mensaje, el gobernador hizo hincapié en la importancia del acompañamiento familiar. En ese sentido, planteó que estos hechos también deben interpretarse como un llamado de atención para padres y tutores.

“Hay que mirar un poco más lo que hacen los chicos”, sostuvo, al destacar que la prevención no depende únicamente del Estado, sino también del entorno cercano de los jóvenes.

La reflexión se enmarca en un escenario donde especialistas advierten sobre la influencia de contenidos digitales y comunidades online que pueden incidir en conductas violentas, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento activo por parte de adultos responsables.

Seguimiento del caso y continuidad de las medidas

Finalmente, Poggi reiteró que el Gobierno provincial continuará monitoreando la situación y sostuvo que la clave estuvo en la aplicación inmediata del protocolo vigente.

“Por sobre todas las cosas se actuó rápido”, concluyó.

El caso se suma a una serie de alertas recientes en distintas jurisdicciones del país, lo que refuerza la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y abordaje integral en el ámbito educativo.

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