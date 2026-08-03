Claudio Poggi impulsa un plan de prevención de incendios forestales con una inversión de US$1 millón en San Luis

El gobernador Claudio Poggi recibió este lunes a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC) para conocer los avances en la formulación del Plan de Prevención de Incendios Forestales, una iniciativa destinada a fortalecer la conservación del bosque nativo, disminuir el riesgo de incendios y mejorar la planificación territorial en el oeste de las Sierras Centrales de San Luis.

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa de Pagos por Resultados REDD+ Argentina, financiado por el Fondo Verde para el Clima e implementado por la FAO junto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. La propuesta contempla una inversión de un millón de dólares para ejecutar acciones sobre 177.800 hectáreas, una zona considerada estratégica por su riqueza ambiental y su alta vulnerabilidad frente a los incendios forestales.

Un plan con visión a diez años

El ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, explicó que la iniciativa responde a uno de los principales lineamientos planteados por Claudio Poggi al asumir la gestión provincial.

El funcionario señaló que el Gobernador estableció como prioridad la previsión y la planificación de los recursos estratégicos, además de la prevención de problemáticas que afectan históricamente a la provincia, como los incendios forestales.

Trombotto destacó además el trabajo conjunto con organismos especializados y afirmó que la Provincia decidió apoyarse en instituciones con experiencia técnica para diseñar un plan con una proyección de 10 años, que incluye el financiamiento necesario para ejecutar el primer año de implementación.

Asimismo, precisó que la propuesta fue elaborada mediante un proceso participativo junto con comunidades locales, productores, municipios y distintos organismos provinciales. El área de intervención comprende el oeste de las Sierras Centrales, donde se encuentran las principales nacientes de agua de San Luis, una región especialmente afectada por incendios en los últimos años.

La ejecución comenzaría el próximo año

Por su parte, el coordinador general del Proyecto de Pagos por Resultados (PPR) REDD+, Francisco Yofre, informó que durante la reunión se presentaron los avances técnicos y el cronograma previsto para los próximos meses.

El funcionario explicó que durante agosto finalizará la formulación del plan y luego comenzará el proceso de aprobación para habilitar la ejecución de las inversiones previstas, que alcanzan el millón de dólares destinado a la provincia.

Además, indicó que el encuentro permitió coordinar la futura implementación junto al Gobierno provincial, incluyendo la entrega de equipamiento, insumos y materiales, así como acciones de concientización y difusión para fortalecer la prevención de incendios.

Finalmente, Yofre valoró el respaldo brindado por el Gobierno de San Luis y sostuvo que el objetivo es que el plan quede aprobado entre octubre y noviembre, para iniciar la ejecución de las inversiones durante el próximo año.