Claudio Poggi lidera el ranking nacional de imagen positiva entre gobernadores, según CB Global Data

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se ubicó en el primer lugar del ranking nacional de imagen positiva elaborado por la consultora CB Global Data, posicionándose como el mandatario provincial con mayor aprobación entre los ciudadanos.

La medición, difundida recientemente, analiza la percepción pública de los gobernadores de las distintas provincias argentinas y establece un ranking de acuerdo al nivel de imagen positiva, negativa y diferencial de opinión de cada dirigente.

Un indicador de gestión y clima político provincial

De acuerdo al informe, Poggi encabeza el listado con el porcentaje más alto de valoración positiva, lo que lo posiciona como el gobernador mejor evaluado del país en esta medición.

El estudio de CB Global Data, una consultora especializada en análisis de opinión pública y monitoreo de liderazgo político, se realiza periódicamente y toma como base encuestas realizadas en cada provincia. El objetivo es medir el nivel de aprobación social de los mandatarios y observar la evolución de su imagen en la opinión pública.

Contexto político y escenario nacional

El liderazgo de Claudio Poggi en este ranking se da en un contexto político nacional marcado por fuertes tensiones económicas y sociales, donde las gestiones provinciales son observadas con especial atención por la ciudadanía.

En el caso de San Luis, la administración provincial viene impulsando una agenda enfocada en reordenamiento institucional, políticas sociales y reactivación económica, factores que suelen influir en la valoración pública de los mandatarios.

Este tipo de mediciones suele ser utilizado por analistas políticos para evaluar el clima social y la percepción de liderazgo en cada distrito, así como para anticipar posibles escenarios electorales.