Claudio Poggi participó de la presentación de “El Libertador”, el cortometraje con inteligencia artificial sobre San Martín y Sarmiento

El gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, asistió este jueves a la presentación oficial de “El Libertador”, un novedoso cortometraje desarrollado con inteligencia artificial que recrea el histórico encuentro que mantuvieron José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Francia en 1846.

El acto institucional se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Claudio Poggi asistió tras la invitación formal del periodista y empresario Daniel Hadad, fundador y CEO del medio digital Infobae. Al concluir el evento, el mandatario puntano le obsequió a Hadad un ejemplar del libro institucional “Malvinas, El Legado”.

Tecnología aplicada a la historia y memoria nacional

La producción audiovisual tiene una duración de 20 minutos y marca el inicio de “Legado”, una iniciativa orientada a reconstruir sucesos y personajes clave de la historia argentina mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, con el objetivo de captar el interés de las nuevas generaciones.

El guion reconstruye la reunión acontecida en la localidad de Grand Bourg, cerca de París, cuando José de San Martín contaba con 68 años y Domingo Faustino Sarmiento con 35. Las conversaciones de aquella jornada de 1846, que el prócer sanjuanino volcó posteriormente en escritos históricos, sirvieron como sustento documental para la realización del filme.

El proyecto combinó el trabajo de un equipo técnico de más de 15 personas con imágenes generadas por inteligencia artificial. Además, contó con la participación de reconocidos actores: Arturo Puig prestó su voz para el personaje del General José de San Martín, mientras que Juan Leyrado interpretó la voz de Domingo Faustino Sarmiento. La dramaturgia estuvo a cargo de Marcelo Camaño y el asesoramiento historiográfico fue realizado por Adrián Pignatelli.

Consensos institucionales y presencia federal

Durante el evento, Daniel Hadad argumentó que el desarrollo del proyecto responde a los cambios en los hábitos de consumo cultural y a la necesidad de renovar los formatos para transmitir la historia nacional. Asimismo, el empresario destacó que el intercambio entre ambos próceres debe servir como ejemplo institucional para promover el diálogo y la tolerancia entre diferentes sectores políticos.

La ceremonia contó con la participación de mandatarios provinciales como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero), además de dirigentes políticos, representantes del ámbito académico, periodistas e investigadores. Según se informó oficialmente, “El Libertador” quedará disponible para el público general a partir del próximo 17 de agosto, en coincidencia con el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.