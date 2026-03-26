Claudio Poggi se refirió a la imputación de Ricardo Bazla y destacó la renuncia del ex funcionario

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se pronunció sobre la imputación judicial del ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, quien presentó su renuncia tras ser acusado en el marco de una causa por presuntas irregularidades.

“Bazla fue imputado por la Justicia, presentó indeclinablemente la renuncia y se la acepté”, señaló el mandatario, al tiempo que remarcó que el ex funcionario se encontraba con licencia sin goce de sueldo para ejercer su defensa.

Poggi consideró que la decisión marca “una forma diferente de actuar desde el poder”, en contraposición con gestiones anteriores. “Antes todo se ocultaba o se protegía”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que mantiene una postura de respeto institucional hacia el accionar judicial: “Soy respetuoso de la Justicia y ese es uno de los cambios que votó la ciudadanía de San Luis”.

Investigación judicial y antecedentes del caso

La causa en la que fue imputado Bazla se originó a partir de una denuncia que el propio ex funcionario había realizado contra Darío Oviedo, también investigado por presuntas irregularidades en la administración de un campo estatal ubicado en el sur provincial.

Oviedo fue el primer imputado en los tribunales de Villa Mercedes, en una investigación vinculada al manejo de recursos de un predio recuperado por el Estado provincial en 2017.

“Nosotros tomamos la decisión de desafectar a un funcionario y someterlo a investigación. Ahora la Justicia considera que el doctor Bazla también debe ser investigado, y me parece bien”, expresó Poggi.

Pedido para ampliar la investigación

El mandatario provincial también puso el foco en la necesidad de profundizar la investigación hacia años anteriores. “Me sorprendió la velocidad con que se abordó este tema y no se abordaron los siete años previos en los que el campo estaba en la misma condición”, planteó.

En esa línea, solicitó que la Justicia avance sobre el período comprendido entre 2017 y 2023: “No sabemos qué pasó con lo producido en esos años”, indicó.

Finalmente, consideró que la causa “fue rápida en su avance, aunque falta completar la investigación de los años anteriores, cuando el gobernador era otro”.